Shoppings estimam encerrar o ano com 100 novas lojas

Foto: Rogerio Lima/DIVULGAÇÃO IGUATEMI Bosque tem o maior número de lojas projetado para 2024

A temporada de festas de fim de ano aliada à Black Friday deve ajudar os shoppings da Grande Fortaleza a encerrar 2024 com 100 novas lojas inauguradas. Ao O POVO, os centros comerciais informaram a média de empresas abertas, as marcas já em operação e a estimativa de quantas novas lojas devem iniciar as atividades até o fim deste ano.

O Iguatemi Bosque é o que mais preparou aberturas de lojas até o fim de 2024. Das 40 novas unidades no ano, 20 estão previstas para os últimos meses.

Entre as marcas que estarão na expansão do número de operações estão Pandora, Luz da Lua, Bacio Picolés, Artwalk, além da clínica de dermatologia Essence por Haim Erel, que terá exclusividade com o empreendimento.

"Estamos entusiasmados com a chegada dessas novas lojas, que trazem novidades e reforçam a nossa posição como um shopping dinâmico e em constante evolução. Seguimos comprometidos em oferecer uma experiência de compra única, com um mix de lojas que surpreende e encanta nossos clientes", afirma Wellington Oliveira, superintendente do Iguatemi Bosque.

O aumento no número de lojistas também deve ajudar o Iguatemi também no faturamento, que atingiu a marca de R$ 2 bilhões no último ano e a projeção é de que seja 15% maior em 2024.

Já o grupo Ancar, responsável pela administração do North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e do Via Sul Shopping pretende abrir 20 novas bandeiras entre os empreendimentos.

Uma das redes com maior destaque é a Noélia Doces e Salgados, que inaugurou loja no North Shopping Jóquei e irá realizar uma expansão no North Shopping Fortaleza. O North Shopping Fortaleza inaugurou, ainda, o espaço gastronômico “Quintal do Nortão”, uma área de 2 mil metros quadrados ao ar livre, que tem como loja âncora o Outback.

Já as unidades RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, geridos pelo grupo JCPM, tem sete lojas para serem abertas até o final do ano.

A primeira, na sede Papicu, contará com a chegada das bandeiras Global Pass, Graciosa Ótica, Colcci e Fort Baby, enquanto a sede Kennedy planeja a vinda da Korean Space, Noélia Doces e Salgados e Mundo Verde.

O Shopping Eusébio, que completa 10 anos neste mês de outubro, planeja abrir cinco novos espaços até o final do ano, com lojas das marcas de calçados Anacapri e Ophicina.

O empreendimento tem planos de uma quarta expansão para janeiro de 2025, que terá uma torre empresarial nos planos.

Ao O POVO, o Shopping Eusébio (5 novas lojas), o Shopping Parangaba (10), o Gran Shopping Messejana (2), o Del Paseo (4); o Terrazo (7), e o Shopping Aldeota (7) também informaram o número de operações novas.

Marcas e Setores com mais destaque

Um dos setores que se destacaram na abertura de novas unidades foi o de calçados, tendo apresentado 7 lojas com previsão de inauguração. O Shopping Del Paseo teve a inauguração de uma unidade da Ban Ban Calçados como âncora.

Ophicina e Artwalk, lojas especializadas na venda de tênis e artigos para um público mais jovem, chegam ao estado do Ceará na reta final deste ano. As marcas especializadas no público feminino Anacapri, Melissa, Santa Lolla estão nas expansões dos centros comerciais.

Na área gastronômica, as bandeiras especializadas em doces são as que mais crescem nos últimos meses do ano. A argentina Havanna Café inaugurou sua primeira loja na capital cearense no mês de outubro e irá integrar o novo complexo do North Shopping Fortaleza.

Noélia Doces e Salgados é mais um nome que se destaca no segmento, com abertura de três novos espaços espalhados pelos shoppings Del Paseo, North Shopping Jóquei e Riomar Kennedy, além da expansão da loja do North Shopping Fortaleza.

A franquia de milk shake Milky Moo abriu unidades nos Shoppings Del Paseo e Iguatemi Bosque, aumentando para quatro o número de lojas totais no estado do Ceará. Os dois primeiros locais de venda da empresa foram no Shopping Terrazzo, no Eusébio e no Shopping Via Sul.

Confira lista com lojas anunciadas:

Iguatemi Bosque:8

Milky Moo

Game Station

Zeedog

Pandora

Luz da Lua

Bacio Picolés

Artwalk

Essence por Haim Erel

Shopping Aldeota:1

BanBan Calçados

Shopping Eusébio:2

Anacapri

Ophicina

Shopping Del Passeo:4

Crepefy

Noélia

Milky Moo

Melissa

RioMar Fortaleza:4

Global Pass

Graciosa Ótica

Colcci

Fort Baby

RioMar Kennedy:3

Korean Space

Noélia Doces e Salgados

Mundo Verde

Shopping Terrazzo:7

Aramis

Dudalina

Dress To

Authentic Feet

Magic Feet

Artwalk

Macavi Conceito

Gran Shopping: 8

CVC

ST. Bags

Smartfit

Casa do Celular

MBox

Sodiê doces

Lavateria Fast

Grotta

North Shopping Jóquei:8

Noélia

Sodiê

Fat Guys

Santa Lolla

Greenlife

L'Occitane

Nova Casa

Expansão - Kina do Feijão Verde

North Shopping Fortaleza:6

Outback

Noélia Doces e Salgados

Nalu Pizzas

Havanna Café

Sodine

Andrea Vogt

