Centro de distribuição do Mercado Livre será entregue no 1º trimestre de 2025

Foto: Divulgação/Vinicius Stasolla/Mercado Livre MERCADO Livre quer agilizar prazo de entrega para consumidores do Nordeste

O centro de distribuição (CD) do Mercado Livre em Fortaleza está previsto para ser entregue no primeiro trimestre de 2025. A informação foi apresentada por Roberta Donato, diretora sênior do marketplace da empresa, nesta segunda-feira, 21, em coletiva.

Conforme O POVO noticiou no dia 25 de setembro, o novo empreendimento visa consolidar a presença no Nordeste e agilizar os prazos de entrega para consumidores da região.

Perspectiva para Black Friday de 2024

Para a Black Friday de 2024, o marketplace argentino afirma que 85% dos consumidores pretendem comprar na data. O número representa um aumento de cinco pontos percentuais (p.p.) em comparação com o ano passado.

Os dados faz partem do estudo "Panorama do Consumo | Black Friday 2024", realizado com 27 mil pessoas entre os dias 1º e 15 de outubro. A pesquisa é do Mercado Livre e do Mercado Pago, banco digital do marketplace.

O levantamento também mostra que 70% dos consumidores planejam suas compras com antecedência, enquanto 30% estão atentos nos itens do dia.

Em relação às categorias mais buscadas estão eletrodomésticos, casa e decoração e eletrônicos. Outro segmento que ganhou destaque foi o de beleza, que subiu duas posições no ranking.

Os hábitos de pagamento para a data foram destaque no estudo: 54% dos consumidores pretendem usar o cartão de crédito para o pagamento das compras, com 32% optando por parcelamentos em três vezes, um aumento de 4 p.p. no comparativo com o ano passado.

Já o Pix é escolhido por 19% dos participantes e 16% optam pela linha de crédito.

Sobre o ticket médio, o documento afirma que 25% dos consumidores planejam gastar mais de R$ 2 mil (2 p.p a mais quando comparado com 2023).

Por outro lado, 27% pretendem gastar entre R$ 1 mil e R$ 2 mil (crescimento de 7 p.p. em relação ano passado).

Para a data, o grupo vai aumentar 50% o investimento em marketing e disponibilizar R$ 40 milhões em cupons de desconto durante o lançamento da campanha "Tá na sua mão", lançada nesta segunda-feira. 21.

“Em 2023, nós atingimos um crescimento superior ao mercado e planejamos seguir neste ritmo. Ao longo deste ano, já tivemos 4 meses de vendas equivalentes a Black Friday 2023 e acreditamos em um cenário ainda mais promissor e conectado às expectativas do consumidor", afirma Roberta Donato.



