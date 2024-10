Editais para concursos na área de segurança previstos ainda para 2024

Foto: Carlos Gibaja/ Governo do Ceará UMA das seleções previstas é para Polícia Militar

Os editais para concursos da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Ceará estão previstos para serem publicados ainda em 2024, conforme afirmou o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), em entrevista concedida ontem ao O POVO News.

O governador também respondeu à editora de Economia do O POVO, Beatriz Cavalcante, sobre a situação de outros concursos previstos ou certames que já foram realizados, mas que têm convocações ainda pendentes, incluindo as de cadastro de reserva, como é o caso da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), realizado em 2021, mas cujas primeiras convocações foram realizadas em 2022.

“Ainda há possibilidade de convocação (de classificáveis da Ematerce), mas isso depende de contas relacionadas ao nosso gasto com pessoal. Há três concursos que já anunciei que faremos: um para a Polícia Militar, um para a Polícia Civil e um para o Corpo de Bombeiros. Eu quero que esses editais saiam esse ano ainda. O da Perícia Forense, eu vou chamar os aprovados dos concursos que ainda restam. O caso da Ematerce vai entrar dentro do pacote relacionado ao gasto com pessoal”, reforçou.

Outros concursos realizados ainda na gestão anterior, podem ter novos convocados, tais como o da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

No caso das três universidades estaduais (Uece, Urca e UVA), Elmano destacou como principal critério de priorização em novos chamamentos o atendimento a disciplinas que estejam sem professores.

“Minha prioridade é chamar os aprovados nas disciplinas que não tem professores nesse momento e, nos casos em que não teve concurso para essas disciplinas, que sejam contratados professores provisórios. Eu não posso deixar alunos sem terminar seus respectivos cursos por não terem professor”, enfatizou o governador.

Já entre aqueles que ainda estão previstos, Elmano destacou o da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas). “Eu quero fazer um concurso para assistentes sociais, embora nós já tenhamos uma política perene de assistência. Ainda estamos preparando esse concurso, mas não temos data definida”, disse.

Por fim, sobre o concurso da extinta Funsaúde, cujos aprovados foram e estão sendo incorporados aos quadros da Secretaria Estadual da Saúde do Ceará (Sesa-CE), o governador destacou que o Executivo está seguindo o cronograma estipulado no ano passado e que prevê uma sequência de convocações que segue até 2026. (Colaborou Beatriz Cavalcante)

SITUAÇÃO POR CERTAME/ÓRGÃO

Corpo de Bombeiros

> Concurso em fase final de preparação

> Edital previsto para ser publicado até dezembro de 2024

Ematerce:

> Concurso realizado em 2021

> Primeiras convocações em janeiro de 2022

> Novos chamamentos pendentes de definição orçamentária

Funsaúde/Sesa

> Realizado em outubro de 2021

> Resultado divulgado em fevereiro de 2022

> Convocações iniciadas em maio de 2022

> Cronograma de convocação segue até 2026

Perícia Forense:

> Realizado em julho de 2021

> Resultado divulgado em março de 2022

> Convocação pendente de definição orçamentária

Polícia Civil

> Concurso em fase final de preparação

> Edital previsto para ser publicado até dezembro de 2024

Polícia Militar*

> Concurso em fase final de preparação

> Edital previsto para ser publicado até dezembro de 2024

Seas

> Concurso em fase de elaboração

> Não há previsão de data para publicação de edital

Semace

> Realizado em fevereiro de 2023

> Resultado divulgado em junho de 2024

> Convocação pendente de definição orçamentária

Uece:

> Concurso realizado em 2022

> Prioridade em novos chamamentos para disciplinas sem professores

Urca:

> Concurso realizado em 2022

> Prioridade em novos chamamentos para disciplinas sem professores

UVA:

> Concurso realizado em 2022

> Prioridade em novos chamamentos para disciplinas sem professores

*Com relação a convocação de oficiais do quadro complementar da saúde da PMCE previamente selecionados, ainda não há previsão de chamamento