Ceará Credi supera R$ 200 mi aplicados até outubro

Foto: Reprodução / Adece Ceará Credi receberá incremento de R$ 77 milhões para que novos empréstimos sejam concedidos

Aproximadamente 83 mil pequenos empreendedores cearense foram beneficiados pelo Ceará Credi, entre janeiro e outubro. O programa de microcrédito produtivo orientado do Governo do Estado atingiu a marca de R$ 203 milhões em aplicações.

Já está prevista a ampliação do recurso disponível para empréstimos. Segundo o secretário do Trabalho em exercício, Renan Ridley, estão garantidos mais R$ 77 milhões em recursos para novas aplicações.

O valor é oriundo do Fundo de Investimento de Microcrédito Produtivo do Ceará (FIMPC) e deve beneficiar mais de 29 mil empreendedores do Ceará.

O público prioritário atendido pelo Ceará Credi é de mulheres chefes de família, além de pessoas com deficiência (PCD), egressos do sistema prisional, vítimas de violência entre outros.

O secretário em exercício destaca o esforço em ampliar a política pública e as oportunidades geradas pelo programa.

"O Ceará Credi é uma importante política pública, que tem impactado positivamente na vida de muitos empreendedores cearenses, bem como na geração de postos de trabalho, pois sabemos que há um incremento de 16% na quantidade de trabalhadores remunerados", afirma Renan.

Responsável por coordenar a operacionalização do programa, a diretora de Economia Popular e Solidária da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Silvana Parente, destaca a prioridade dada pelos analistas de crédito aos pedidos feitos, especialmente por mulheres chefes de família.

"Do total de empréstimos durante todo o programa, cerca de 70% foram destinados a mulheres. Destas, 46 mil são chefes de família. Se olharmos somente para o ano de 2024, o recorte sobe para 76%", reforça.

Além dos empréstimos, os empreendedores também têm acesso a a aulas de capacitação empreendedora e educação financeira, realizadas em parceria com a Aliança Empreendedora.

Até o último mês de setembro, mais de 45 mil clientes realizaram as capacitações, que contam com cursos voltados para o planejamento dos negócios, marketing digital, formalização, entre outros.

Outro diferencial do Ceará Credi é a concessão de bônus de adimplência de 10% para os microempreendedores que pagarem em dia, estimulando uma cultura de responsabilidade e poupança.

Uma das beneficiadas com o Ceará Credi foi Iriana Amélia Bezerra, de 53 anos. Ela conta que conheceu o programa em 2022, pela internet.

“Adquiri o programa para comprar produtos para vender. (O empréstimo) Ajudou muito com o capital de giro”, comenta a empreendedora que possui uma loja de roupas, de onde obtém sua única renda.

De acordo com Iriana, o empréstimo adquirido junto ao Ceará Credi foi de grande importância “para impulsionar as vendas e também pelo valor (baixo) dos juros”.

Não caia em cilada na BLACK FRIDAY 2023: Regras de descontos, compras online e golpes! | Dei Valor

Mais notícias de Economia