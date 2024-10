Concessionária lança mais três lojas de veículos elétricos no CE

Foto: Aurelio Alves FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 24.10.2024: Lançamento do carro BYD SHARK 4X4.

Durante a apresentação da nova picape BYD Shark nesta quinta-feira, 24, feita na nova concessionária em Fortaleza, localizada na avenida Borges de Melo, foi anunciada a criação de três novas lojas da BYD Carmais no Ceará.

Uma será na avenida Rogaciano Leite, bairro Messejana, que será inaugurada no final do mês de novembro. As outras duas serão em Sobral, e Juazeiro do Norte, no Cariri Shopping, com previsões de entrega para até o fim de 2024. Atualmente, existem oito lojas da Carmais em operação no Nordeste. Duas estão em Fortaleza, nas avenidas Borges de Melo e na Barão de Studart.

O vice-presidente sênior da BYD Brasil, Alexandre Baldy, disse que o investimento para montar uma concessionária Carmais custa mais de R$ 5 milhões, gerando 50 a 60 empregos diretos.

A expectativa é que sejam construídas 11 novas concessionárias no Nordeste até 2025, distribuídas por Fortaleza (CE), Teresina (PI), Natal (RN), Mossoró (RN), Sobral e Juazeiro (CE).

Lançamento da BYD Shark no Ceará

O lote de 50 unidades da Shark que chegou ao Ceará esgotou em 20 dias na pré-venda. A picape foi oficialmente lançada para todo o Brasil no último sábado, 19, com preço inicial de R$ 379,8 mil.

A Shark tem uma limitação de 50 veículos para as praças do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, gerenciadas pelo grupo Carmais.

"Estamos trabalhando muito mais com o volume disponibilizado pela BYD do que o volume de clientes. A pré-venda já mostrou que esse número é aquém. Tivemos uma taxa baixíssima de cancelamento. Vamos administrar até a virada do ano, que é quando a gente recebe o novo lote de carros e começamos a estabilizar esse volume", esclareceu Leonardo Dall’Olio, diretor do grupo Carmais.

Pelos próximo 60 dias, segundo Dall’Olio, a Carmais irá colocar em ordem a fila de pedidos, a fim de disponibilizar o veículo a pronta-entrega o quanto antes.

"O cearense gosta muito de picape. Quando a gente pergunta: 'por que você usa uma picape?', a pessoa acaba sem saber responder. Rapaz, eu não carrego nada, mas eu tenho minha casa de praia, serra, viajo bastante, ter segurança na cidade, ela junta diversas características. São diversos automóveis no corpo de uma picape. Acelera como um carro esportivo, tem o conforto de sedan e é robusta como uma picape", encerrou o diretor do grupo Carmais.

Eduardo Weimar, diretor comercial da BYD Carmais, afirma que o grande desafio é que os clientes "provem o carro", e destaca a "superioridade do modelo diante dos concorrentes".

"A maioria das picapes do Brasil são a diesel. A proposta da BYD é ser uma marca de veículos eletrificados, então, entregamos a primeira picape híbrida plug-in com dois motores elétricos e um motor a combustão, e autonomia de 845 quilômetros (km). A Shark é um pouco maior que as picapes convencionais e é mais econômica. No combinado entre eletricidade e combustível vai fazer 26 km por litro. Se pegar um carro popular, ele não faz isso."

Eduardo compreende que as picapes são naturalmente associadas ao agro, off-road, praia ou serra e diz que a Shark atende estas demandas, mas pondera que os clientes que farão uso urbano terão vantagem que o modo elétrico, dentro da cidade, faz até 100 km/h.

"No dia a dia, o cliente vai ter uma picape usando o modo elétrico, com 437 cavalos de potência, muito mais tecnologia e espaço que as demais. É uma picape com a sensação de uso no modo urbano como se não fosse picape", ressaltou.

Planos da BYD Brasil para o Nordeste

Durante o evento de lançamento do BYD Shark no Ceará realizado nesta quinta-feira, o vice-presidente sênior da BYD Brasil, Alexandre Baldy, disse que quer tornar a BYD "uma empresa brasileira nordestina".

Ele se refere a fábrica que está em construção na Bahia, anteriormente fechada. Segundo o executivo, o local irá gerar mais de 10 mil empregos em toda a região Nordeste.

"O Nordeste é uma região onde a BYD tem uma participação acima da média nacional em comparação às outras montadoras", pontuou Baldy.

Sobre projetos futuros para o Ceará, ele diz que a BYD Brasil tem recebido visitas do governador do Estado, Elmano de Freitas. "Um ano atrás, ele pediu para que olhássemos para o Ceará. Hoje, a nossa prioridade é concluir o investimento na Bahia para conseguirmos vislumbrar outros investimentos que virão em todo o Brasil", encerrou.

Veja imagens do evento de lançamento do BYD Shark na Carmais