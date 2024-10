Embratur vai reunir estados do Nordeste para montar produto turístico único

Foto: FCO FONTENELE ESTRATÉGIA da embratur é vender o destino Nordeste em feiras internacionais

O Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) possui plano de juntar um conjunto de destinos nordestinos e "vendê-los" em feiras de turismo internacionais. Os secretários estaduais de turismo se reunirão com a Embratur para amadurecer o projeto, que inclui o lançamento de um roadshow em eventos internacionais.

A reunião deve ocorrer nesta sexta-feira, 25, aproveitando o momento da realização do Brazil Travel Market (BTM), maior evento do setor de turismo no Norte e Nordeste, que está sendo realizado em Fortaleza desde ontem, 24.

Bruno Reis, diretor de Marketing da Embratur, anunciou na solenidade de abertura do evento que, entre janeiro e setembro deste ano, mais de 4,9 milhões de turistas estrangeiros visitaram o Brasil e a expectativa é de que fechemos o ano com quase 7 milhões de turistas internacionais, um recorde histórico.

Bruno destaca ainda que a intenção da Embratur é tornar a exposição de destinos brasileiros mais efetiva no mercado internacional e uma das estratégias é organizar produtos regionais, e o primeiro passo desse projeto será dado com os destinos do Nordeste.

"Ao longo desse um ano e dez meses, temos tido bastante êxito. Várias ferramentas foram implementadas, como campanhas promocionais e outras ações de prestígio impressionante", pontua.

Segundo o diretor da Embratur, é necessário montar o produtor turístico "Nordeste do Brasil" para ser apresentado ao mundo e ampliar ainda mais a quantidade de visitantes internacionais nos próximos anos. "Teremos uma reunião com os secretários estaduais para combinarmos a promoção do Nordeste, focando em atrativos específicos da região, com o objetivo de realmente atrair mais turistas".

No Ceará, dentro desse contexto, é preparada a ampliação das rotas turísticas, de seis para oito, ao incluir duas novas regiões, o Sertão Central e o Centro-Sul. O projeto é liderado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE).

Gestor estadual de Turismo do Sebrae/CE, Sílvio Moreira, lembra que seis rotas já estão implementadas: Rota das Emoções, Rota das Falésias, Rota Verde do Café, Mirantes da Ibiapaba, Rota do Cariri e Rota Costa dos Ventos.

Os secretários estaduais de turismo se reunirão com a Embratur para amadurecer o projeto Crédito: Kenidy Santana/Divulgação

As atuais rotas turísticas já implementadas envolvem 54 dos 184 municípios cearenses, onde o Sebrae-CE realiza trabalhos direcionados, focando na gestão desses negócios turísticos, com ênfase em qualidade e inovação.

"Há dois anos desenvolvemos o trabalho no Sertão Central e Centro-Sul (para que esses territórios possam se tornar rotas). Esperamos que a partir de 2025 possamos considerá-las rotas turísticas, devido ao trabalho que vem sendo realizado na organização dos roteiros e produtos turísticos", completa.

A titular da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE), Yrwana Albuquerque, destaca que a intenção da Embratur já anunciou 16 ações para divulgação dos estados da Região e a ideia é produzir um consenso para criar uma roadshow e lançar em abril de 2025.

"Estamos muito integrados para fortalecer o produto 'Nordeste' e garantir uma conexão para comercializá-lo e apresentá-lo de forma prática. É muito importante que consigamos fazer essa conexão com o mercado estrangeiro. Atualmente, já temos a 'Rota das Emoções', que liga os estados do Maranhão, Piauí e Ceará, e queremos implementar novas rotas".

E detalha: "Os nove secretários já estão trabalhando junto com o Ministério do Turismo e a Embratur para expandir essa iniciativa e criar mais produtos turísticos".

Não caia em cilada na BLACK FRIDAY: Regras de descontos, compras online e golpes! | Dei Valor



Brasil

Em 2023, o turismo nacional apresentou boa recuperação após a pandemia, com 5,9 milhões de turistas internacionais e US$ 6,9 bilhões em receita

Malha aérea deficitária prejudica o turismo nacional, diz Alexandre Pereira

O secretário do Turismo de Fortaleza (Setfor), Alexandre Pereira celebrou a evolução do turismo em todo mercado brasileiro, mas também fez alerta: a malha aérea tem sido um gargalo. A falta de concorrência entre as companhias estaria, segundo Alexandre, tornando o modal caro para os passageiros e impedindo maior avanço do turismo nacional.

Ele lembrou que Fortaleza vive um momento de grande positividade, aparecendo em diferentes rankings especializados como um dos destinos mais procurados. Ainda assim, os preços das passagens têm sido um desafio.

Também presidente da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo (Anseditur), Alexandre afirma que um turista vindo de São Paulo (principal emissor de turistas para o Ceará) chega a gastar mais de R$ 4 mil com bilhetes. E um cearense que busca bilhetes para visitar o Sul gasta mais de R$ 5 mil.

"O brasileiro vai preferir ir para Miami, para Orlando ou para outros destinos. Quando o cearense quer ir para Gramado (RS), a passagem custa tão caro que ele poderia ir para Lisboa ou Miami por menos", disse.

Alexandre ainda acrescenta que é preciso tratar a questão com urgência no âmbito do Governo Federal. "O setor aéreo é um problema que precisa ser discutido, e o presidente Lula deve levar isso como um plano de Estado."

"Precisamos entender que o grande motor de desenvolvimento econômico do Brasil é o turismo, que representa quase o que a indústria automobilística representa. O turismo é responsável por 8% do PIB nacional. Se conseguirmos mudar esse cenário, o Brasil poderá dar um salto importante no setor de turismo."

Esse foi um dos temas debatidos na 13ª edição do Brazil Travel Market (BTM). Breno Mesquita, organizador da BTM e sócio da BBC Eventos, destaca que o evento se solidifica no calendário cearense, tanto que já garantiu a edição do próximo ano no Centro de Eventos, nos dias 23 e 24 de outubro de 2025.