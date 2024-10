Feira de condomínios apresenta soluções e aprendizado para a área

Foto: Barbara Moira ExporMarket Condomínios reúne produtos e soluções para o setor

Na sua quarta edição, o ExpoMarket Condomínios 2024, consolidado como referência condominial, apresenta oportunidades para síndicos, gestores e condôminos de acessar soluções em produtos e serviços para o segmento.

O evento gratuito, organizado pelo Grupo de Comunicação O POVO e realizado no Shopping RioMar Fortaleza, começa nesta sexta-feira, 25, e segue até o sábado, 26.

A programação está dividida em temas como gestão condominial e segurança, abordando desafios cotidianos da administração, questões de sustentabilidade, manutenção predial, dentre outros.

Um eixo forte do evento é apresentar conteúdo de qualidade como uma forma dos síndicos se capacitarem e reciclarem conhecimento, detalha Valéria Xavier, coordenadora da ExpoMarket Condomínios.

“Após o sucesso da primeira edição, realizada ainda no espaço de negócios do Sebrae-CE, o evento cresceu e foi para o Shopping RioMar Fortaleza, agregando uma feira de negócios com os principais fornecedores do setor e também um espaço para palestras sobre os principais temas da gestão condominial”, relembra a coordenadora.

Um dos palestrantes é Saulo Venâncio, presidente da Associação de Síndicos do Estado do Ceará (Assosíndicos/CE).

Outro participante é o especialista em segurança pública e privada, Wlauder Robson, coronel da Polícia Militar de São Paulo, que tratará da segurança condominial. Veja a programação completa ao fim desta matéria.

Neste ano, a novidade é que serão realizadas rodadas de negócios, com a possibilidade dos participantes negociarem com os fornecedores de um mesmo produto ou serviço em um ambiente reservado.

A iniciativa visa permitir encontros com uma troca rápida e objetiva entre participantes, como conhecer soluções personalizadas para cada necessidade, fazer parcerias e discutir parcerias comerciais.

“Vamos também celebrar retorno junto ao segmento condominial, empresas e síndicos, com um show do Waldonys no dia 25 de outubro”, conta Valéria.

Na sexta-feira, 25, a programação encerrará com o show do cantor Waldonys. As inscrições podem ser realizadas no site, ou diretamente no local do evento.

Programação

Sexta-feira, 25

10h30

Palestra: Desafios da Gestão Condominial com Saulo Venâncio, presidente da Assosíndicos/CE

Debatedores: Adriana Bardawil e George Melo



12h

Rodada de negócios com administradoras de condomínio

14h

Palestra: Segurança condominial com Wlauder Robson (PM de São Paulo)

15h30

Rodada de negócios com fornecedores de segurança condominial

17h

Palestra: Certificação de combate a incêndio com Joel de Abreu Nobre (CBMCE)

18h

Show do Waldonys

Sábado, 26



10h30

Palestra: Sustentabilidade em condomínios: Água e Energia com Romildo Lopes e Hanter Pessoa

12h

Rodada de negócios com fornecedores de sustentabilidade

14h

Palestra: Manutenção e inspeção predial com Lawton Parente

15h30

Rodada de negócios com fornecedores de inspeção e manutenção

17h

Palestra: Finanças para síndicos com Sérgio Gouveia

18h30

Rodada de negócios com fornecedores de gestão financeira e crédito



Serviço

ExpoMarket Condomínios

Onde: Piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza (ruaDesembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza (ruaDesembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quando: sexta-feira, 25, e sábado, 26

sexta-feira, 25, e sábado, 26 Inscrições gratuitas

