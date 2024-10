Índice de inadimplência cai 5,9% no CE

Foto: José Cruz/Agência Brasil Apesar da diminuição da inadimplência, o cearense continua tendo dificuldades para conseguir crédito

O Ceará apresentou queda no índice de negativados e inadimplentes pelo quinto mês consecutivo. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 23, pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE) e SPC Brasil.

O número de consumidores inadimplentes no Estado reduziu 5,9% em setembro de 2024, quando comparado a igual período do ano anterior.

No intervalo entre setembro de 2023 e 2022 foi constatado um aumento de 11,6% na quantidade de negativados. Segundo a pesquisa, é possível ver uma mudança no comportamento do consumidor em relação ao controle financeiro.

O presidente da FCDL-CE, Francisco Freitas Cordeiro, ressalta que a queda na inadimplência é um dado positivo tanto para o comércio quanto para o setor financeiro no fim do ano.

“Vamos caminhando para o fim deste ano, embalados pela expectativa no aquecimento das vendas, até porque ainda iremos vivenciar a data mais significativa para o varejo nacional, o Natal”, pontua.



Redução no número de dívidas em atraso no Ceará:

O volume total de dívidas em atraso também apresentou redução, com um recuo de 2,9% em setembro de 2024 em comparação a igual mês do ano anterior.

Esse dado é relevante considerando que entre setembro de 2023 e setembro de 2022, o crescimento das dívidas foi de 20,1%, demonstrando uma tendência de desaceleração do endividamento.



Já o índice de recuperação de crédito no Ceará caiu 2,85% no acumulado dos 12 meses encerrados em setembro de 2024, indicando que apesar da retração na inadimplência, os consumidores estão enfrentando dificuldades para retomar o crédito.



Em relação aos setores credores, o levantamento aponta que o setor bancário é o principal responsável pelas dívidas dos cearenses, com 60,4% do total. O comércio aparece com uma participação de 8,7%.

