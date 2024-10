Entrada Moradia: Elmano avança em negociação para ampliação ao interior do Ceará

Foto: Reprodução / Redes Sociais Elmano de Freitas O governador do Ceará, Elmano de Freitas, esteve reunido com membros da diretoria da Caixa para falar sobre a ampliação do programa Entrada Moradia

O Governo do Ceará discute com o comando da Caixa Econômica Federal como ampliar o programa Entrada Moradia para o interior do Estado, que permite reduzir ou zerar o valor inicial do crédito para comprar a casa própria para quem ganha até R$ 4.400 de renda familiar.

Reunião foi realizada nesta segunda-feira, 28, em Fortaleza, com esse tema na pauta.

Em entrevista ao jornalista Jocélio Leal, na Rádio O POVO CBN, o governador Elmano de Freitas (PT) falou sobre a iniciativa, destacando o sucesso obtido nestes primeiros meses do projeto e como seria a ampliação para o Interior.

No Palácio da Abolição, o chefe do Executivo estadual falou com membros da diretoria da Caixa, fato que foi compartilhado nas redes sociais.

"Discutimos algumas medidas que podem destravar (o financiamento de) mais de 3,6 mil pelo Entrada Moradia", afirma.

Elmano diz ainda que o programa tem sido um "sucesso absoluto" com mais de mil contratos assinados, com R$ 50 milhões disponíveis para beneficío de 2,5 mil contratos. O governador ainda promete aplicar mais recursos para alcançar a meta de 10 mil unidades.

O programa funciona de forma a complementar o benefício financeiro do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que oferece bônus de até R$ 55 mil no valor da unidade habitacional. Com o projeto estadual, o beneficiário teria direito a mais R$ 20 mil para compor o valor da entrada.

"O programa atualmente atua basicamente na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a reunião com a Caixa foi muito positiva e tenho certeza que a alguns meses teremos assinaturas de contratos no interior do Ceará", destaca.

Ampliação do MCMV em Fortaleza

O governador também falou que na reunião com o presidente da Caixa esteve em pauta o mapeamento de terrenos disponíveis em Fortaleza para a construção de unidades habitacionais em terrenos do Estado e da Prefeitura.

"Colocar os terrenos à disposição e chamar o setor da construção civil para acelerar o projeto Minha Casa, Minha Vida em Fortaleza para atender a população que tanto precisa de casa para morar porque não tem como comprar sua casa ou que paga aluguel", afirma.

Elmano destaca que essa iniciativa deve ser conduzida em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, enfatizando que a eleição de um aliado político, Evandro Leitão (PT), deve contribuir para o provável sucesso dessa iniciativa.

É possível ver a lista dos empreendimentos atualmente cadastrados no site do programa: https://www.entradamoradia.ce.gov.br