Em 9 meses, Ceará ultrapassa saldo de empregos de todo o ano de 2023

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil SETEMBRO foi o segundo melhor mês para geração de emregos no Estado

O Ceará acumula 54.728 novos postos de trabalho no período de janeiro a setembro deste ano. São 2,5 mil vagas a mais do que o saldo apurado em todo o ano de 2023, que foi de 52.195 postos formais. Avanço de 4,85%.

Os dados sobre carteira assinada foram divulgados ontem pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Somente no mês do setembro, foram 54.899 admissões e 45.377 demissões no Estado, resultando em um saldo positivo de 9.522 ocupações. Este é o segundo melhor resultado mensal de 2024, atrás apenas daquele registrado em agosto, que foi de 10.397 novas vagas.

O número, no entanto, é menor do que o de setembro de 2023, quando foram geradas 9.995 novas vagas formais de emprego.

No mês, o setor que puxa o saldo de empregos é serviços (3.908), seguido pela indústria (2.597). Depois aparecem: comércio (1.828), construção (949) e agropecuária (290).

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), comemorou o resultado nas redes sociais. "Em 21 meses, ultrapassamos a marca de 100 mil vagas de emprego criadas no Ceará. Isso é um número que nos enche de orgulho, porque representa milhares de famílias podendo viver com mais dignidade e sonhar com um futuro melhor. Ao mesmo tempo, isso movimenta a economia. Vamos continuar trabalhando para atrair novos negócios, facilitar a expansão dos que já existem e promover mais qualificação ao nosso povo", afirma.

Para o secretário do Trabalho em exercício, Renan Ridley, as projeções são positivas para o fim do ano. "Nossa perspectiva é que o período que se aproxima, o fim do ano, a gente tenha números também crescentes garantindo aí que a gente tenha cada vez mais oportunidades para o povo cearense", comenta.

Em termos territoriais, os municípios com a maior geração de empregos no acumulado do ano são Fortaleza (29.067), Juazeiro do Norte (2.556), Sobral (2.311) Maracanaú (2.205) e Horizonte (2.082).

O levantamento mostra ainda que, em setembro, a capital cearense captou o melhor resultado de 2024, com 5.795 postos gerados. São 1.796 vagas a mais do que o volume registrado em igual mês do ano passado. Foi ainda o melhor desempenho dentre as capitais do Nordeste, superando Salvador (4.173) e Recife (3.230).

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, Rodrigo Nogueira, explica que políticas e projetos de desenvolvimento econômico implementados no município favorecem este cenário. Até o fim deste ano, a expectativa é de que o saldo de empregos fique em mais de 36 mil vagas. "Com certeza vai ser gerado muito emprego também nesse fim de ano em Fortaleza. Então, a gente vem batendo recorde após recorde de geração de empregos".

Conheça as profissões que pagam os MELHORES SALÁRIOS e as tendências para 2024 | Dei Valor