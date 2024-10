Obras no trecho do Ramal do Apodi avançam para 70%

Foto: Junior Rosa /Divulgação MIDR As obras do Ramal do Apodi estão 70% concluídas

As obras do Túnel Major Sales alcançaram quatro quilômetros (km) de escavação de um total de 6,5 km previstos para conclusão. Este é um dos trechos do Ramal do Apodi, que fazem parte do projeto para levar água do Rio São Francisco para Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

O túnel, que é um dos 37 subtrechos que farão parte do canal, está localizado na divisa entre os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

O Ramal do Apodi faz parte do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF) e está em execução, já tendo alcançado cerca de 70% de suas obras totais. A expectativa é de que o projeto esteja concluído em 2026.

Com uma extensão total de 115,5 km, serão atendidas 54 cidades, alcançando uma população de aproximadamente 750 mil pessoas. A previsão de investimento do Governo Federal é de R$ 1,7 bilhão.

A obra faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), que é um programa de investimentos coordenado pela União, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais, começa na estrutura de controle na Barragem Caiçara, localizada na Paraíba, e vai até o reservatório da Barragem Angicos, situada no município de José da Penha, no Rio Grande do Norte.

Na última terça-feira, dia 22, o primeiro trecho do Ramal do Apodi, no qual a água do Rio São Francisco saiu da Barragem de Caiçara e percorreu até o Rápido Arruído, começou a ser testado. O objetivo, de acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), é "verificar se as estruturas recém-construídas estão funcionando adequadamente".

"É mais um grande marco para que toda a obra, que faz parte do Novo PAC, seja concluída no prazo e em 2026 as águas do São Francisco cheguem à população do Rio Grande do Norte e Ceará", destacou Giuseppe Vieira, secretário Nacional de Segurança Hídrica do MIDR. (Maria Clara Moreira/Especial para O POVO)