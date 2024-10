Movimento Empreender: como a tecnologia pode ser uma aliada dos pequenos negócios

Foto: FCO FONTENELE W.GABRIEL realizará oficina sobre ferramentas de automação nas vendas

Marketing digital, neuromarketing e inteligência artificial são temas que têm ganhado cada vez mais impulso no ambiente de negócios. Para aproximar essas e outras ferramentas da realidade das micro e pequenas empresas, a Fundação Demócrito Rocha e o Sebrae Ceará realizam hoje, às 14 horas, o seminário Movimento Empreender: vender para crescer.

O evento que conta com palestras e oficinas voltadas aos empreendedores será realizado na Fábrica de Negócios, em Fortaleza, e contará ainda com transmissão on-line. As inscrições são gratuitas pelo Sympla.

O seminário terá inicio com a aula “Venda com a mente: como construir uma máquina de vendas usando neuromarketing”, ministrada pela executiva de marketing Fátima Bana.

Após a primeira palestra, três oficinas serão realizadas simultaneamente:

Gastronomia inteligente: do miolo à casca - ministrada por Bia Araújo, fundadora do Nupê Café

Moda sustentável e feita à mão: bordando a diferença - conduzida por Thaty Rabelo, empresária e diretora criativa

Inteligência Artificial para vendas: ferramentas de automação - liderada por W. Gabriel, especialista em neuroeducação e tecnologias digitais.

Esta última oficina estará disponível também para os participantes on-line.

O evento se encerrará com a palestra “Por que todo mundo vende com marketing digital menos você”, com o professor de marketing digital da Universidade de Fortaleza (Unifor), Luciano Farias.

Nazareno Albuquerque, coordenador do projeto, explica que o Movimento Empreender surgiu para dar sustentação à lei federal que mudaria o cenário da economia do País, a partir dos micro e pequenos negócios.

“Empreender é simples, muito simples, foi o tema do primeiro seminário realizado pelo jornal, lá em 2006. Esse modelo se repetiu por 13 anos, quando foi reestruturado em movimento social, focado na capacitação de empreendedores na Capital e no Interior do Estado”.



O coordenador afirma que mais de 130 mil empreendedores já foram certificados pelo projeto, que contou também com mais de 5 mil horas de mentoria, oficinas e o fornecimento de conteúdos transversais. Dentre os temas abordados, estão desde princípios de gestão ao conhecimento em inteligência artificial.

“Amanhã (hoje) estarei à frente de mais um evento de capacitação e formação profissional, que dá continuidade às diversas ações do Movimento Empreender, recebendo 500 mil micro e pequenas empresas para treinamento em diferentes atividades como gastronomia, moda, tecnologia, gestão. È uma jornada cheia de propósito que tem como objetivo central melhorar a qualidade de vida das pessoas", ressalta.

Serviço:

Seminário Empreender – presencial e remoto

Data: 31 de outubro

Horário: 13h30min às 17h45min

Local: Fábrica de Negócios, Fortaleza - CE (com transmissão on-line)

Inscrições: Gratuitas pelo Sympla. As oficinas terão inscrição no local.

Confira a programação

13h30 – Credenciamento

14h às 15h – Palestra: "Venda com a mente: como construir uma máquina de vendas usando neuromarketing"



Palestrante: Fátima Bana

Executiva de marketing e negócios com mais de 15 anos de experiência, fundadora da Rent a CMO. Fátima já atuou em multinacionais como Ambev, Intel e Netshoes. Mestre em Comportamento Digital pela Universidade da Califórnia e doutoranda no MIT, é especialista em neuromarketing e neuropsicologia com certificação em Neurofeedback pelo BTI Brasil.

15h às 16h15 – Oficinas Práticas

Oficina presencial: Gastronomia inteligente: do miolo à casca

Com Bia Araújo, fundadora do Nupê Café, a oficina explora o aproveitamento integral dos alimentos e práticas sustentáveis na cozinha.

Oficina presencial: Moda sustentável e feita à mão: bordando a diferença

Conduzida por Thaty Rabelo, diretora criativa e empresária, a oficina aborda a produção manual consciente, unindo bordados, grafites e sustentabilidade no jeans.

Oficina presencial e remota: Aprenda a vender enquanto você dorme com Inteligência Artificial

Com W. Gabriel, especialista em tecnologias digitais, a oficina demonstra como automatizar processos de vendas e atendimento com IA.

16h15 às 16h45 – Coffee Break

16h45 às 17h45 – Palestra: "Por que todo mundo vende com o marketing digital menos você – Estratégias simples para conquistar e fidelizar clientes"



Palestrante: Luciano Farias

Consultor e empresário com 25 anos de atuação em marketing e negócios digitais. Professor da Pós-Graduação em Marketing Digital da Unifor, Luciano é especialista em SEO, SMM e estratégias digitais para maximizar vendas e fidelização de clientes.

