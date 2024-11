Cresce quantidade de pessoas que atrasam financiamentos de veículos no CE, aponta Serasa Experian

Foto: Samuel Setubal Levantamento da Serasa Experian revela o comportamento dos consumidores cearenses que contraíram financiamentos veiculares

O índice de pontualidade no pagamento de financiamentos de veículos no Ceará sofreu queda em 2024. De acordo com levantamento da Serasa Experian, entre março de 2023 e março deste ano, o índice sofreu uma variação negativa de 3,3 pontos percentuais (p.p.). Somente na passagem de fevereiro a março deste ano, a queda do índice foi de 82% para 77%.

O levantamento da Serasa Experian também revelou que o valor médio da parcela mensal do financiamento no Estado é de R$ 1.138. Esse ticket médio sofreu queda entre fevereiro e março, quando era de R$ 1.141, mas representa um avanço entre o início e o fim da série analisada, já que em março de 2023, o valor do ticket médio dos financiamentos de veículos no Ceará era de R$ 1.020.

Ao comparar o desempenho do Ceará com o resto do País, é possível notar que tanto em média de parcela mensal quanto na pontualidade de pagamento as médias cearenses ficam abaixo da nacional.

Segundo o levantamento da Serasa Experian, o valor médio da parcela do financiamento de veículos no Brasil alcançou R$ 1.202,53 em março. Esse foi o segundo maior valor registrado ao longo de 12 meses, ficando atrás apenas de fevereiro, que teve o ticket de R$ 1.204,11.

Já o indicador de pontualidade de pagamento apresentou média de 80,2% no período.

Para Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, o movimento de redução do índice de pontualidade no pagamento dos financiamentos ocorrido no Ceará é preocupante.

Ele explica que em um financiamento de veículos, o consumidor corre o risco de ter o veículo tomado por falta de pagamento, já que o contrato padrão de financiamento veicular estabelece que o próprio bem seja dado como garantia.

E a queda da pontualidade é um sinal de alerta de uma possível inadimplência que pode vir a chegar, alerta.

Luiz acrescenta que a variação no valor médio das parcelas podem estar relacionadas a fatores como o aumento no preço dos veículos, além da maior participação de veículos novos (mais caros) em detrimento dos usados (mais baratos) nos financiamentos.

Outro fator possível é a exigência dos bancos e financeiras de um valor menor dado como entrada no financiamento, o que pode contribuir para o aumento do valor médio dos financiamentos.

"É difícil saber quais desses fatores teve um papel mais relevante. Normalmente é uma combinação deles que causa a tendência de aumento do valor médio das parcelas", afirma.

O movimento do Ceará foi similar ao desempenho do Nordeste no levantamento, com aumento do valor médio da parcela do financiamento e queda do índice de pontualidade do financiamento. Além do Nordeste, apenas o Norte também teve esse movimento entre as regiões.

Sobre esse desempenho, o economista da Serasa Experian destaca que o mais preocupante desse movimento é a queda da pontualidade.

"Em termos do valor médio da parcela paga, o Nordeste está muito próximo da média nacional. O que preocupa é a pontualidade, já que tanto no Norte como no Nordeste ela está abaixo da média nacional e caindo nestes últimos meses. Isto pode levar os bancos e financeiras a ficaram muito mais seletivos e criteriosos, nestas regiões, no processo de concessão de crédito", pontua.

Quanto maior a renda, melhor o índice de pontualidade

A pesquisa que traz detalhes sobre o perfil de quem faz financiamento de veículos no Brasil foi desenvolvido a partir do novo Indicador de Cadastro Positivo.

E, com base nos dados da média nacional, é possível comprovar que quanto maior a renda, melhor o índice de pontualidade no pagamento de financiamento veicular.

Acima de dez salários-mínimos, o percentual atinge 91,3%, em março de 2024. Para quem ganha entre dois e três salários-mínimos, a pontualidade cai para 71% e 59,9% para a faixa de renda de até um salário, também em março, revela a Serasa Experian.

Houve aumento do patamar de atraso nos meses iniciais do ano, mesmo período em que as despesas típicas de início de ano ocorrem.

O índice de pontualidade no pagamento de financiamento imobiliário no Ceará sofreu queda, segundo a Serasa Experian Crédito: FCO FONTENELE

Em relação ao gênero, as mulheres tiveram um percentual levemente maior, com 80,4% versus 80,3% do gênero masculino.

O levantamento ainda olha a situação no contexto regional, onde destacaram-se no índice de pontualidade as regiões Sul e Centro-Oeste, com 81,4% e 81%, respectivamente. A região Nordeste foi a que apresentou o menor percentual no quesito, com 79%.

O grupo acima de 51 a 60 anos apresentou o maior grau de pontualidade com 82,2%. Já os mais jovens, na faixa etária de até 25 anos tiveram menor taxa em março de 2024, com 71,9%.

Relação dos cearenses com financiamento de veículos

Ticket médio - financiamento de veículos

Março/23: R$ 1.020,67

Abril/23: R$ 1.029,82

Mai/23: R$ 1.039,53

Jun/23: R$ 1.052,26

Jul/23: R$ 1.061,01

Ago/23: R$ 1.072,06

Set/23: R$ 1.083,43

Out/23: R$ 1.088,88

Nov/23: R$ 1.111,32

Dez/23: R$ 1.118,55

Jan/24: R$ 1.132,94

Fev/24: R$ 1.141,32

Março/24: R$ 1.138,44

Índice de pontualidade no pagamento dos boletos

Março/23: 81,1%

Abril/23: 80,7%

Mai/23: 80,5%

Jun/23: 81,3%

Jul/23: 81,8%

Ago/23: 81,5%

Set/23: 81,7%

Out/23: 80,8%

Nov/23: 82,2%

Dez/23: 82,9%

Jan/24: 82,6%

Fev/24: 82,1%

Março/24: 77,8%

Fonte: Serasa Experian

