Preço médio do gás de cozinha no Ceará dispara 5,4% em uma semana

Foto: Aurelio Alves BOTIJÃO de 13 kg pode ser encontrado por até R$ 123

O preço médio do botijão de 13 kg do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP ou gás de cozinha) comercializado no Ceará teve alta significativa de 5,4%, ou cerca de R$ 5,53 em uma semana, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), saltando de R$ 101,46 para R$ 106,99.

Na comparação entre o período compreendido entre os dias 27 de outubro e 2 de novembro, com a semana imediatamente anterior, o combustível teve a maior alta entre os sete combustíveis pesquisados pela ANP.

Além disso, o botijão de 13 kg de GLP pode ser encontrado ao valor mínimo de R$ 95,00 e máximo de R$ 123,00, uma variação de 29,4%, a depender do local de venda.

Para o consultor da área de petróleo e energia, Bruno Iughetti, apesar do impacto imediato para as famílias, a alta é pontual e não há tendência de novas elevações no preço do gás de cozinha.

“Essa alta do GLP deve-se a um processo de estabilização do valor do produto, que já estava há mais de 60 dias sem alteração. Agora, houve esse ajuste de mercado, apenas para a revenda. Ele não é decorrente de aumento nas refinarias. Inclusive, em função da redução do preço do petróleo internacional é possível prognosticar até um patamar de baixa”, explicou o especialista.

Mais três produtos tiveram elevação no valor médio de venda e outros três tiveram redução no período analisado. O preço médio do litro de etanol hidratado vendido no Ceará apresentou a maior queda, mais precisamente de 1,2% em uma semana, passando de R$ 5,00 para R$ 4,94. O produto pode ser encontrado a R$ 4,39 por litro, em Fortaleza, e chegar a R$ 5,50, o litro, na cidade de Sobral.

Sobre a redução no valor médio desse combustível, Iughetti apontou as boas safras de cana-de-açúcar na região Centro-Sul do País, principal fornecedora do insumo.

Apesar disso, o preço do etanol hidratado no Ceará é considerado menos competitivo em relação à gasolina comum, por representar cerca de 81,6% do valor do combustível derivado do petróleo. Para os especialistas, o biocombustível só passa a ser uma opção mais vantajosa quando essa proporção é igual ou inferior a 70%, a depender do tipo de veículo e de outras variáveis de consumo.

A propósito, o preço da gasolina, tanto na sua versão comum quanto na versão aditivada, oscilou para baixo na comparação entre a semana que começou no dia 27 de outubro e a que se encerrou neste sábado, 2 de novembro, com a imediatamente anterior.

O preço médio do litro da gasolina comum comercializada no Estado caiu 0,1%, passando de R$ 6,06 para R$ 6,05. O combustível teve seu menor preço encontrado em Juazeiro do Norte, onde o litro pode custar R$ 5,79, e seu maior preço em Sobral onde chega a valer R$ 6,69.

A gasolina aditivada teve queda mais significativa no período pesquisado, de 0,8%, baixando de R$ 6,23 para R$ 6,18 em média, o litro.

Diesel e GNV também sobem

O diesel S10, o mais consumido no País, ficou praticamente estável com alta de 0,1% no preço médio comercializado no Ceará, subindo de R$ 6,09 para R$ 6,10 por litro. A cidade com o menor preço do diesel S10 é Fortaleza, onde o produto pode ser encontrado a R$ 5,79 por litro nos postos. Por outro lado, o município de Juazeiro do Norte tem o maior preço do combustível no Estado: R$ 6,69, o litro.

O diesel comum (B S500), por sua vez, teve alta mais expressiva, de 0,8%, subindo de R$ 6,21 para R$ 6,26, em média, o preço do litro no Estado

Já o Gás Natural Veicular (GNV) teve alta de 0,4%, passando de R$ 4,91 para R$ 4,93, o metro cúbico (m³, conforme a ANP.



Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia