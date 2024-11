Obras em espigão estão previstas para o 1º semestre de 2025

Foto: Fotos: Divulgação/SDE PÍER Beira-Mar já abriu concorrência para os interessados nos espaços dos espigões

As obras para a instalação de atrações turísticas nos espigões da avenida Beira Mar estão previstas para começar no primeiro semestre de 2025, conforme nota enviada ao O POVO pelo Grupo Píer Beira-Mar.

De acordo com o consórcio composto pelas empresas Beach Park e Social Clube, atualmente está sendo trabalhada a fase de detalhamento do projeto.

"Devido à importância do local, todas as diretrizes estão sendo rigorosamente avaliadas e revisadas para garantir a preservação da área e a execução segura e eficiente de cada etapa, mitigando possíveis impactos para a população."

Assim, o grupo informou que, como o processo requer tempo e atenção, a previsão está marcada apenas para o próximo ano. O contrato de concessão foi assinado em agosto de 2023.

Anteriormente, a previsão era começar em julho deste ano, dependendo dos licenciamentos, e finalizar até o fim de 2024.

Porém, no meio de outubro, o CEO do Beach Park, Murilo Pascoal, informou ao O POVO que a previsão era concluir toda a operação até julho de 2025, abrangendo o período de alta estação.

Além disso, explicou que a área era muito delicada e, portanto, precisava de uma intervenção muito bem planejada. No local, serão 12 espaços disponíveis para aluguel, além de uma área de entretenimento própria do grupo.

De acordo com o secretário do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, Rodrigo Nogueira, todas as autorizações necessárias, por parte da Prefeitura, já foram concedidas ao Consórcio Píer Beira-Mar.

Ao todo, são estimados investimentos de mais de R$ 30 milhões, além de geração de cerca de 500 empregos na operação do equipamento.

À época do lançamento do projeto, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), exaltou o planejamento e o seu casamento com o entorno, do "Beira-Mar de Todos".

De acordo com Sarto, com os espigões se transformando em píeres, a orla de Fortaleza será a "mais bonita do Brasil".

"Vamos, com o Grupo Beach Park e com o Social Clube, adicionar gastronomia, convívio e estamos desenvolvendo esportes náuticos, para canoagem e nadadores (também na região)", afirmou.

De acordo com o edital, o consórcio deverá investir R$ 29,5 milhões em melhorias urbanísticas nos espaços, mas o acesso aos equipamentos deverá permanecer gratuito.