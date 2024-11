Black Friday 2024 vai movimentar R$ 388 milhões em Fortaleza, diz pesquisa

Foto: FABIO LIMA PESQUISA mostra que 75,3% quer aproveitar promoções para comprar itens necessários

Considerada a terceira data mais importante para o varejo no ano, atrás apenas do Natal e Dia das Mães, a Black Friday 2024 tem o potencial de faturamento de R$ 388 milhões no comércio online e físico em Fortaleza.

Veja mais abaixo os itens mais procurados para o período.

A prospecção é da pesquisa sobre o Potencial de Consumo do Fortalezense para Black Friday 2024, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE) por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC).

Ao todo, 38,6% dos consumidores estão dispostos a ir às compras nesta data, o que representou uma queda quando comparado ao ano passo.

Contudo, a diretora institucional da Fecomércio, Cláudia Brilhante, explica que, mesmo com um percentual menor, houve um crescimento no montante de vendas.

Também destacou o crescimento das lojas físicas, em que 57,1% das pessoas preferem fazer as compras presenciais.

"As pessoas pesquisam na loja virtual, veem, gostam e vão à loja física, exatamente porque elas querem ter uma experiência de compra. Então, elas não querem mais só receber a compra em casa."

As principais motivações são, em sua maioria, voltadas para aproveitar as promoções de itens necessários (75,3%). Além disso, 14,8% indicaram que vão olhar as ofertas para antecipar as compras de presentes do Natal.

Sobre os valores, quase um terço pretende comprar itens de até R$ 250 e outros 28,3% de R$ 251 a R$ 500. Entre R$ 501 e R$ 1000, o percentual chega a 27%. Acima de R$ 1000, apenas 12,7% dos fortalezenses apontaram que querem gastar.

Em comparação aos anos anteriores, 32,5% dos consumidores planejam gastar menos neste ano, enquanto 27,9% esperam gastar mais.

Porém, 45,7% dos entrevistados afirmaram já ter comprado produtos ou serviços nos eventos de anos anteriores.

Desse grupo, 50,9% pretendem comprar pelo menos a mesma quantidade de produtos dos anos passados e 27,3% desejam comprar menos produtos, com 66,5% dos entrevistados comprando entre um e dois produtos e 33,4% em busca de mais de três produtos.

Os maiores atrativos para a compra são os descontos oferecidos nos produtos de interesse, sendo este o principal motivo para 32,1% dos consumidores entrevistados.

A disponibilidade de mais produtos (19,1%), a economia feita ao longo do ano (14,5%) e o recebimento do décimo terceiro salário (5,2%) são outros motivos que impulsionam as vendas.

Os itens mais procurados incluem itens de consumo duráveis e com maior valor agregado, o que relaciona à preferência pelo parcelamento como meio de pagamento, preferida por 62,2% dos consumidores. O cartão de crédito é o meio mais popular (59,4%).

No entanto, Cláudia Brilhante alerta para os riscos do método de pagamento. "Essas parcelas devem ser pequenas e no valor que caiba no seu orçamento mensal, porque corre o risco dele acabar comprando, e em dezembro vai comprar de novo, e quando chegar em janeiro, estamos com aquele endividamento ou com uma inadimplência muito grande."

Por isso, a orientação é de que, se for possível, o indivíduo compre o produto à vista. "Porque o desconto é bem maior, e se realmente não for, procure fazer o seu orçamento e veja: vou comprar minha parcela com X, que vou conseguir pagar sem alterar o meu orçamento", finaliza.



Outro ponto fundamental para os consumidores é a pesquisa de preços, já que a desconfiança sobre a efetividade das promoções é citada por 36,8% dos entrevistados que não irão realizar compras no evento.

Entre os que pretendem comprar, 67,9% afirmam realizar pesquisa de preços para assegurar os melhores descontos e evitar falsas promoções. Além disso, 36,8% dos consumidores iniciaram suas pesquisas com mais de um mês de antecedência, por meio do monitoramento dos valores e listas de desejo.

Quanto à data da compra, 53,4% afirmam a disposição para comprar na semana da Black Friday, aproveitando as ofertas antecipadas, enquanto 26,8% pretendem comprar na própria data, que este ano ocorrerá no dia 29 de novembro.

Confira os itens mais procurados para a Black Friday

Eletrodomésticos

Roupas

Calçados

Eletrônicos

Artigos para casa

Celular/Smartphone

Móveis

Cosméticos e perfumes

Acessórios

Computador/Notebook/Tablet

Acessórios de informática e itens para celular

Artigos para bebês/crianças

Livros

Brinquedos em geral

Tratamentos estéticos/salão de beleza

Jogos, video games

Semijóias/bijuterias

Artigos de decoração

Artigos esportivos

Pacotes turísticos

Bebidas

Reserva em hotéis, pousadas

Passagens aéreas, ônibus, trens, navios

