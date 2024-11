Litro da gasolina fica 3,27% mais caro em Fortaleza; veja preços

Foto: BÁRBARA MOIRA (2021) Dados foram divulgados pela ANP neste sábado, 9

O preço médio de revenda do litro da gasolina comum em Fortaleza subiu 3,27% entre a primeira semana de novembro e igual período do último mês.

Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), coletados nos dias 3 a 9 de novembro.

O valor atual visto em Fortaleza está em R$ 5,99 por litro (L), enquanto na referida semana de outubro, dos dias 6 a 12, o preço era de R$ 5,80.

O preço mínimo de revenda encontrado na Capital foi de R$ 5,89 e o máximo de R$ 6,39, em 45 postos de combustíveis pesquisados.

O preço médio é menor do que o do Ceará. O Estado contou com alta de 1,85% entre os meses, saindo de R$ 5,92 em outubro para R$ 6,03 em novembro.

O preço mínimo de revenda cearense encontrado na gasolina neste mês foi de R$ 5,85 e o máximo de R$ 6,69, em 103 postos de combustíveis.

No Nordeste, o Ceará está exatamente no meio entre os estados com valores mais caros e mais baratos. O maior preço está no Rio Grande do Norte e o mais barato no Maranhão.

Veja o preço médio do litro da gasolina no Nordeste

Rio Grande do Norte: R$ 6,54



Pernambuco: R$ 6,14



Bahia: R$ 6,12



Alagoas: R$ 6,07



Ceará: R$ 6,03



Paraíba: R$ 5,93



Sergipe: R$ 5,92



Piauí: R$ 5,84



Maranhão: R$ 5,82

Tanto Fortaleza quanto o Ceará detêm preços abaixo da média regional do Nordeste, cujo montante cobrado por litro está em R$ 6,05.

Enquanto o valor médio está em R$ 6,10 no Brasil. O coeficiente de variação da revenda no País é de 0,061.

Veja o preço médio do litro da gasolina por regiões

Norte: R$ 6,57



Sul: R$ 6,18



Centro-Oeste: R$ 6,08



Nordeste: R$ 6,05



Sudeste: R$ 6,00

No Ceará, apenas os municípios de Juazeiro do Norte e Caucaia têm custo do litro da gasolina mais barato que Fortaleza, a R$ 5,95 e R$ 5,97, respectivamente.

Ao passo que Sobral está, atualmente, com o montante mais caro da semana no Estado, com R$ 6,66 por litro, nos sete municípios pesquisados.

Veja o preço médio do litro da gasolina no Ceará

Sobral: R$ 6,66



Icó: R$ 6,39



Limoeiro do Norte: R$ 6,34



Quixadá: R$ 6,05



Fortaleza: R$ 5,99



Caucaia: R$ 5,97



Juazeiro do Norte: R$ 5,95

O Ceará contou com um preço mínimo de revenda por litro da gasolina comum de R$ 5,85 em Juazeiro do Norte e máximo de R$ 6,69 em Sobral.

Óleo Diesel e S10

Com R$ 6,35 por litro, o Ceará teve o preço médio do diesel mais caro do Nordeste na semana de 3 a 9 de novembro. E o diesel S10, em R$ 6,02.

Em Fortaleza, o diesel S10 está em R$ 6,00 por litro, enquanto o valor do diesel não foi divulgado.

Já o litro no Brasil foi de R$ 5,96 para o diesel e R$ 6,03 para o S10; no Nordeste, R$ 5,94 para ambas as categorias.

Etanol Hidratado

O preço médio de revenda do etanol hidratado no Ceará foi de R$ 4,94 por litro, o mais caro do Nordeste na semana de 3 a 9 de novembro.

O Nordeste apresentou valor médio menor, de R$ 4,43 por litro, e o Brasil, de R$ 4,04 por litro. Fortaleza ficou com R$ 4,93 por litro.

GNV

No levantamento da ANP, o preço médio do litro de gás natural veicular (GNV) foi de R$ 4,94 tanto em Fortaleza quanto no Ceará.

No Brasil, o valor médio do litro ficou em R$ 4,65 e no Nordeste de R$ 4,60 entre os dias 3 a 9 de novembro.

Gasolina Aditivada

O valor médio do litro da gasolina aditivada do Ceará, de R$ 6,21, ficou abaixo do registrado no Nordeste, de R$ 6,22, e no Brasil, a R$ 6,29.

Já o preço médio do litro em Fortaleza foi de R$ 6,16, com mínimo de R$ 5,95 e máximo de R$ 6,59 entre 3 a 9 de novembro.



