Moura Dubeux é escolhida a Construtora do Ano pelo Sinduscon

A empresa Moura Dubeux foi escolhida ontem como a ‘Construtora do Ano’ pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE).

O anúncio foi feito durante o evento intitulado “Prêmio da Construção”, que está em sua 21ª edição, e cujo objetivo, segundo o Sinduscon-CE é “reconhecer o mérito daqueles que, ao longo do ano, ou no decorrer da sua trajetória, trabalharam em prol do desenvolvimento do setor.”

O gerente comercial da Moura Dubeux, Marcelo Prado, lembrou que a empresa está no mercado cearense há 16 anos, gerando atualmente mais de 1.400 empregos em 12 empreendimentos lançados ou em obra. "É um mercado muito desafiador. E não por outra coisa, mas sim pelos colegas na própria construção. Tem empresas fantásticas, com produtos muito bons e isso faz com que a gente também se esforce para continuar, eleva a régua. Então, é muito gratificante receber esse reconhecimento", afirmou.

Por sua vez, o presidente do Sinduscon-CE, Patriolino Dias de Sousa, explicou que a escolha da “Construtora do Ano” levou em consideração quesitos como: gestão e qualidade, segurança do trabalho e sustentabilidade. As avaliações foram feitas a partir de análises documentais, auditorias externas em obras e nas sedes das empresas. Os processos, registros e controles das empresas inscritas precisaram seguir, ainda, as normas, legislações e as boas práticas do setor.

“O objetivo principal é valorizar a organização, planejamentos e iniciativas promovidas nas empresas, tendo como foco os processos nas obras de cada construtora”, disse.

Ele acrescentou que o “Prêmio da Construção”, que conta com outras sete categorias, é um momento de celebrar as conquistas do setor. "Estamos vivendo o melhor ano dos últimos oito anos da construção civil. É um momento de muita alegria, de comemorar esse ano excelente que tivemos. De janeiro até setembro, geramos 6 mil novos postos de trabalho no Ceará."

Além da escolha da “Construtora do Ano, foram premiados: José Wanderley Pinto Gonçalves (Marquise Incorporação), como Operário do Ano; Paula Frota (Sinduscon-CE), na categoria Responsabilidade Social; José Newton Lopes Ribeiro (Construtora Granito), na categoria Resgate Histórico; Raimundo Calixto (RCM Estruturas Metálicas), na categoria Tecnologia, Qualidade e Inovação; o profissional Francisco Hissa, da construtora Mota Machado, venceu a categoria Projeto Arquitetônico, com o Flora. Já o governador Elmano de Freitas foi o homenageado na categoria Desenvolvimento Setorial pela implementação do programa Entrada Moradia Ceará.

O presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, destacou a importância do setor para economia cearense. "O resultado da construção civil é uma locomotiva. Temos 42 sindicatos na federação, quando a construção civil está bem, mexe com 22 sindicatos. É um setor que gera muita mão de obra e mexe com a economia. Acredito que em 2025 teremos grande crescimento deste setor."

