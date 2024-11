Quatro empresas cearenses são certificadas com Selo Fiec-ESG

Foto: José sobrinho/Divulgação/Fiec Fiec entrega selo ESG para quatro empresas

Quatro empresas cearenses foram certificadas, pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), com o selo Fiec-ESG, concedido por boas práticas relacionadas à sustentabilidade Ambiental, Social e de Governança Corporativa (ASG ou ESG, sigla em inglês).

O evento ocorreu nesta quarta-feira, 13, na Casa da Indústria. As indústrias premiadas foram a Emape Alimentos, Beatriz Têxtil, Três Corações e Aaron Rótulos & Etiquetas Adesivas.

Somada às 19 anteriormente certificadas, o Estado chegou ao total de 23 instituições com o selo Fiec-ESG.

Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC, acredita que ser sustentável requer cuidar, simultaneamente, do meio ambiente e das pessoas, com uma governança responsável, capaz de gerar resultados econômicos e agregar valor para a sociedade.

“A indústria certificada aqui pode estampar o Selo ESG-FIEC em produtos que vão ser comercializados em qualquer país da Europa, das Américas, da África, da Ásia ou da Oceania, pois eles ganharão o mesmo reconhecimento de selos similares entregues nesses países”, afirmou

Luciano Bezerra, Diretor Comercial da Aaron Rótulos & Etiquetas Adesivas, afirma que a empresa já praticava ações de cunho Sustentável antes da certificação.

“Para nós, é um momento de celebração, porque concretiza tudo que já praticávamos, mas não estávamos certificados."

"Alinhamos alguns pontos na empresa, conseguimos evoluir internamente, e a certificação é só o começo. Temos uma jornada bem ativa para os próximos anos na pauta ESG”, conclui.

Leandro Pereira, sócio-diretor da da Beatriz Têxtil, acredita que o certificado posiciona uma indústria de fiação genuinamente cearense adequada às práticas ESG, que segundo ele, são uma tendência global.

"Existe um mercado buscando fornecedores que possuem esse selo para contribuir diretamente com a despoluição do planeta."

"Depois que passamos pelo processo de auditoria, várias políticas foram implantadas na área ambiental, como o processo de reciclagem em que compramos aparas oriundas das confecções e transformamos em fibras para reutilizá-las”, destacou Leandro.

A 3 Corações, representada pela Diretora de Gente Sueli Alves, afirma que o certificado reforça os objetivos da empresa no quesito sustentabilidade.

"Já existem várias ações que cultivamos e empreendemos, mas o Selo ESG reforça muito a nossa aspiração para melhorar cada vez mais, principalmente porque recebemos o selo triplo A com excelência."

Essa certificação, de acordo com a gestora do Núcleo ESG-FIEC, Alcileia Farias, representa credibilidade que foi conquistada após “rigoroso processo de auditoria”.

"Cada vez mais empresas estão buscando a certificação de suas práticas ESG, conscientes de que responsabilidade social, compromissos ambientais e uma gestão ética e transparente não são apenas diferenciais, mas sim requisitos do mercado e exigências da sociedade moderna”, destaca.

Veja a lista com as 23 empresas no Ceará que possuem o selo ESG-Fiec

Vulcabras-CE, Calcados e Artigos Esportivos S/A

Cerâmica Brasileira Cerbras Ltda.

Alimempro Produtos Processados Ltda.

Osasuna Participações Ltda (Jangadeiro Têxtil)

BSPAR Incorporações Ltda.

Norsa Refrigerantes S/A. (Coca-Cola)

Qair Brasil Participacções S/A.

3E Eficiência Energética Ltda.

Intrapack Indústria e Comércio de Plástico Ltda. (Intraplast)

Multicor - Indústria Têxtil Ltda.

Jaguatêxtil Jaguaruana Têxtil Ltda.

Durametal Ltda.

BCP Construções Ltda.

Naturágua Águas Minerais Indústria e Comércio S.A.

Benatêxtil Beneficiamento Têxtil Ltda.

Maria do Socorro de Castro Santos - Me (Duggê)

Arca Plast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.

Cinco Quinas Pães e Doces Ltda.

Carnaúba do Brasil Ltda.

Emape Alimentos da Ibiapaba Sa

Beatriz Textil Sa

Tres Coracoes Alimentos Sa

Aaron Industria de Rotulos e Etiquetas Adesivas Ltda



