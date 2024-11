Indústria triplica saldo de empregos no Ceará em três trimestres

Foto: Júlio Caesar/O POVO O segmento de confecção é um dos destaques na geração de emprego industrial

A indústria cearense gerou 13.939 novos postos formais de trabalho, entre janeiro e setembro de 2024, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), na comparação com período equivalente do ano passado, quando esse número ficou em 4.454.

O resultado da indústria é inferior apenas ao obtido pelo setor de serviços, que foi de 27.898 novas vagas e é superior à soma dos novos postos gerados nos setores da construção, do comércio e da agropecuária, que juntos têm saldo de 12.892 empregos, nos nove primeiros deste ano.

O estoque de vínculos formais do segmento é de 285.177, menor apenas que o acumulado pelo setor de serviços, que é de 729.189.

Ainda conforme o Novo Caged, a indústria de transformação é a maior responsável pelo bom desempenho industrial no período analisado, com 9.377 empregos com carteira assinada, pouco mais de dois terços do total.

Entre os destaques, estão as indústrias calçadista, de confecção e alimentícia. O secretário do Trabalho, Vladyson Viana, destacou que o Ceará teve o segundo melhor resultado no ranking de crescimento da produção industrial no País, de janeiro a setembro deste ano, acumulando um saldo positivo de 8,7%.

Além da Capital, que gerou 5.766 novos postos de trabalho na indústria, outras duas cidades da Região Metropolitana de Fortaleza se destacam: Horizonte, com 1.734 novas vagas de emprego industrial e Maracanaú, com 1.707. No Interior, o destaque fica com Sobral, que gerou 964 novos postos de trabalho formal.

O secretário ressalta que o governo do Estado “tem investido na atração de novas indústrias, bem como apoiado aquelas já instaladas no Ceará, com o objetivo de aquecer a economia e proporcionar a criação de empregos”.

Vagas abertas

Nesse sentido, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está com mais de 600 vagas abertas para ocupações na indústria, tais como auxiliar de linha de produção, costureiro de calçados e soldador, entre outras.

Quem tiver interesse nessas vagas pode procurar uma unidade do IDT/Sine, munido de CPF, RG, comprovante de endereço e currículo atualizado.

JANEIRO A SETEMBRO (2024)

NOVOS POSTOS FORMAIS DE EMPREGO GERADOS

SERVIÇOS: 27.898

INDÚSTRIA: 13.939

CONSTRUÇÃO: 6.050

COMÉRCIO: 5.242

AGROPECUÁRIA: 1.600



Fonte: Novo Caged

