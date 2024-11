Caixa garante repasse de recursos para obras públicas a empresários da construção

Foto: FABIO LIMA FORTALEZA CE, BRASIL, 19.07.2022: Obra de saneamento no Conjunto Palmeiras. Conjuntos habitacionais de Fortaleza - 50 anos depois. (fotos: Fabio Lima/O POVO)

Com mais de R$ 5,2 bilhões previstos para o Ceará em obras pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a Caixa promete celeridade na distribuição dos recursos. A afirmação é do superintendente nacional da Rede Executiva da Caixa Econômica Federal, Emerson Leal Rocha, durante evento com empresários da indústria da construção.

O executivo ainda revelou que os projetos receberam garantia de investimento e já contam com recursos em caixa. As falas ocorreram durante participação no evento "Diálogos Regionais de Infraestrutura - Ceará", na sede do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), com participação ainda do presidente da Comissão de Infraestrutura da Confederação Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), Carlos Eduardo Lima Jorge.

Um dos focos do encontro foi estreitar os laços entre empresários com o banco, que é o principal responsável pelo repasse e financiamento de obras públicas, como os projetos no âmbito do Novo PAC.

"Nosso objetivo aqui é estabelecer esse canal de comunicação, dialogar com vocês e apresentar tudo o que estamos fazendo em Brasília e nas nossas 72 unidades locais. Estamos empenhados em agilizar processos e cumprir nossa missão de entregar obras públicas no menor tempo possível", afirmou Emerson Leal Rocha durante a apresentação.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 09.10.2024: Obras na Avenida Heraclito Graça, construção de piscinão para evitar inundações esta praticamente concluida. (Foto: Aurélio Alves/O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

De acordo com a Caixa, das 4 mil propostas de projetos a serem beneficiados pelo Novo PAC nacionalmente, com R$ 40 bilhões de repasse e R$ 33 bilhões de financiamento pelo FGTS, o Ceará tem garantido 244 operações de repasse, que totalizam R$ 3,1 bilhões, além de financiamento para 12 operações, de R$ 2,16 bilhões ao todo.

Além do Novo PAC, a Caixa também possui uma carteira de crédito em saneamento e infraestrutura para o Ceará com R$ 30 milhões contratados em 2024, além de outras 20 operações em estudo, totalizando R$ 2,4 bilhões em operações possíveis no médio prazo.

O presidente do Sinduscon-CE, Patriolino Dias de Sousa, destaca que o ano de 2024 foi o melhor dos últimos oito anos para o mercado imobiliário, com avanço de mais de 70% em relação a 2023 e promover a aproximação com a Caixa pode potencializar o crescimento futuro do setor.

"Eles estão aqui justamente para sentir quem está lá na ponta final, que são os construtores e empreiteiros. É uma oportunidade para ouvir tanto pequenas quanto médias construtoras, que fazem essas obras", diz.

