Pesquisa aponta que 45% dos endividados no Nordeste apostam em bets

Uma pesquisa realizada pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, aponta que 45% das pessoas com dívidas no Nordeste já fizeram apostas esportivas online em plataformas conhecidas popularmente como bets.

Conforme o estudo, do total de consumidores endividados na Região e que fizeram esse tipo de jogo, 43% afirmaram ter apostado na esperança de quitar dívidas. Outros 29% afirmaram procurar uma fonte extra de renda e 26% buscavam obter dinheiro rapidamente para pagar contas.

Os percentuais são similares aos observados nacionalmente, onde 44% dizem buscar a quitação de dívidas, 29% pagar contas rapidamente e 27% obter renda adicional.

Outro dado semelhante ao verificado regionalmente foi o de brasileiros endividados que já apostaram em bets, ao menos uma vez, que é de 46%. Por outro lado, entre as pessoas que nunca apostaram, 92% disseram não ter interesse em jogar.

Dentre os que fizeram apostas esportivas online, 57% não estavam endividados antes de começar a jogar. Já entre os que fazem apostas em bets atualmente, 58% começaram a jogar há menos de dois anos, refletindo a explosão desse tipo de comportamento no pós-pandemia, enquanto 42% começaram a apostar há mais de dois anos.

Considerando as pessoas que já jogaram, 52% admitiram ter perdido mais dinheiro do que ganhado e 56% admitiram ter medo de ficarem viciadas nas apostas online. A principal fonte de renda para as apostas, conforme o estudo, é o próprio salário, usado por 69% das pessoas que apostam em bets.

A pesquisa abordou 4.463 pessoas com mais de 18 anos, em todo o Brasil, entre os dias 10 e 18 de outubro, sendo o universo pesquisado composto por 52% de mulheres e 48% de homens. A margem de erro é de 1,4 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%.

Lançamento de Guia

Os dados foram apresentados pelos pesquisadores em transmissão por meio das redes sociais. Na ocasião, foi lançado o “Guia Serasa de Bets e Apostas Online: Como Evitar que o Entretenimento Afete a Saúde Financeira”, que visa alertar os consumidores sobre os efeitos colaterais dessas apostas online, quando feitas de modo descontrolado, além de trazer dicas para manutenção do equilíbrio financeiro.

“Na tentativa desorganizada de pagar as dívidas, os brasileiros podem estar aumentando os seus débitos. Apostador prudente é o que consegue definir limites, evitando que o entretenimento comprometa o orçamento e a saúde familiar”, defende Patrícia Camillo, gerente executiva da Serasa.

Ela enfatiza, contudo, que o guia “não tem o objetivo responsabilizar os apostadores, mas alertá-los sobre os riscos e cuidados com as finanças”. Além disso, o conteúdo foi criado com o auxílio de influenciadores digitais relacionados à temática da saúde financeira, tais como Valéria Meirelles, conhecida como a Psicóloga do Dinheiro, e Thiago Godoy, o Papai Financeiro.

O manual aborda temas como: o crescimento e a regulamentação das bets; as plataformas autorizadas a operar; cuidados com a saúde mental, inclusive orientações sobre quando buscar ajuda psicológica; o que fazer em caso de endividamento, entre outros.

SERVIÇO

Guia Serasa Bets: https://www.serasa.com.br/blog/manual-bet/



