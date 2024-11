Fortaleza mantém liderança de passageiros internacionais no NE

No mês em que o transporte de passageiros no Brasil chegou à marca de 10,4 milhões bilhetes vendidos - o que representou o melhor outubro da história do País - o Aeroporto Internacional Pinto Martins se manteve na liderança no número de passageiros internacionais entre os terminais do Norte e Nordeste.

O Estado registrou a movimentação de 41.662 passageiros, segundo os dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e, como destaca a Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE), superou Recife (34.764) e Salvador (34.130).

No ano, a liderança do Pinto Martins também é observada, uma vez que atingiu 346.526 passageiros, enquanto Salvador contabilizou 335.011 e Recife, 293.058.

"Estamos muito satisfeitos com o resultado alcançado pelo sétimo mês consecutivo de liderança na movimentação de passageiros em voos internacionais. O Ceará possui belezas incontáveis, e temos buscado mostrar isso ao mundo por meio de ações estratégicas, que vêm apresentando resultados positivos", avalia a titular da Setur, Yrwana Albuquerque.

Hoje, o Aeroporto de Fortaleza é o sétimo do País em movimentação internacional de passageiros. Mas o número de bilhetes entre a Capital e o exterior tem aumentado. Outubro de 2024 representou um avanço de 38% sobre igual mês de 2023.

Já quando o comparativo é 2019, antes da pandemia de Covid-19, o crescimento observado pelos dados da Anac em outubro é de 6%.

"Nossa política é uma das mais bem-sucedidas do país. Em várias feiras, o Ceará é o único estado brasileiro com estande próprio, bem posicionado, na vitrine do turismo internacional. Isso demonstra a força e a capacidade que temos para encantar o mundo", reforça Yrwana sobre a estratégica que levou o Estado aos números atuais.

Mais um indicador que demonstra isso e é motivo de comemoração pela Setur é a ocupação média das aeronaves em voos internacionais com passagem pelo Aeroporto Internacional Pinto Martins.

"Em outubro, a taxa ficou em 87%, marcando um aumento expressivo em relação ao mês anterior, quando foi de 79%. Atualmente, o estado conta com voos para Lisboa (pela TAP), Miami (pela Latam), Orlando e Buenos Aires (pela GOL), além de cinco voos semanais para Paris, operados pela Air France", cita a secretaria. (Armando de Oliveira Lima)