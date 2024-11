ICMBio autoriza início de obras no Parque Nacional de Jericoacoara

Foto: FCO FONTENELE PARQUE Nacional de Jericoacoara terá gestão privada de áreas de uso público

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) autorizou o início das obras de infraestrutura no Parque Nacional (Parna) de Jericoacoara pela concessionária Urbia + Cataratas Jeri, formada pelas empresas Construcap e Grupo Cataratas.

A previsão de investimento da concessionária, que será responsável pela gestão das áreas de uso público, para os primeiros anos de atuação no Parna de Jericoacoara é de R$ 90 milhões, de um total de investimento referencial estimado em R$ 116 milhões, ao longo de 30 anos de concessão da unidade de conservação.

A operação envolveu também o pagamento de uma outorga fixa de R$ 61 milhões. O contrato prevê ainda o pagamento de R$ 337 milhões de outorga variável, ao longo dos 30 anos da concessão.

De acordo com comunicado da Urbia + Grupo Cataratas, os valores a serem investidos nos primeiros anos da atuação da concessionária no Parna de Jericoacoara visam “modernizar e aprimorar a experiência dos visitantes, aliando conforto, segurança e sustentabilidade”.

A concessionária do parque acrescenta que os principais investimentos a serem realizados nos primeiros anos de contrato consistem em "melhorias como a reordenação de vias e acessos, manejo de trilhas, construção de banheiros e chuveiros públicos, quiosques com pontos de hidratação, um Centro de Visitantes com estacionamento para 600 veículos e rede Wi-Fi, reforma dos pontos de informação e controle, pontos de apoio ao visitante, entre outros”.

“Essas mudanças foram planejadas para atender as demandas dos turistas e da comunidade local, ao mesmo tempo que reforçam a preservação do ecossistema da região. A Urbia + Cataratas Jeri seguirá práticas sustentáveis, implementando coleta seletiva e desenvolvendo programas de educação ambiental para conscientizar os visitantes sobre a importância do respeito ao ambiente natural do parque”, destaca o diretor da concessionária, Edi Bortoli.

A concessionária prevê também a geração de 300 empregos diretos e indiretos, considerando contratação de pessoal e de fornecedores. Nesse sentido, está previsto ainda o desenvolvimento de programas de capacitação para a comunidade local.

O cálculo da Urbia + Grupo Cataratas é de que o impacto fiscal que o Parna de Jericoacoara trará aos cofres públicos ao longo do período de concessão será de R$ 840 milhões em impostos municipais, estaduais e federais.

Empresas já gerem outros parques

Além da gestão das áreas de uso público, nos 7.850 hectares do parque, a concessionária será responsável também por manter equipes de primeiros socorros e de atendimento ambulatorial, bem como fazer o monitoramento e a segurança patrimonial da unidade.

As empresas vencedoras do leilão de concessão do Parna de Jericoacoara, a propósito, já fazem a gestão de outros parques nacionais. O Grupo Cataratas, por exemplo, trabalha com ecoturismo e gestão de atrativos nos Parnas de Iguaçu, Marinho de Fernando de Noronha e da Tijuca.

Já a Urbia, marca pertencente à Construcap, tem a concessão de 12 parques municipais, estaduais ou nacionais no Brasil, incluindo o do Iguaçu, onde já atua o Grupo Cataratas, e o Parque Ibirapuera, em São Paulo.



