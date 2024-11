Mais velhos procuram equilíbrio para manter saúde

O empresário de self storage, Rodrigo Morais, 65, conta que realiza exercícios físicos pela orla da Beira Mar de Fortaleza. "Faço caminhada por aqui. Costumava beber, mas parei há três anos", relata. Além da caminhada, Rodrigo revela que como hobby, costuma ler e estudar muito.

Quando se trata da alimentação, o empresário revela que faz acompanhamento com uma nutricionista. "Está sendo totalmente dirigida. Com segmentos [também] de um cardiologista e exames preventivos todo ano. Eu quem marco todas as consultas", finaliza.

Com um bom humor, a professora aposentada, Maria de Jesus Gondim, 75, revela que além da caminhada pela praia, também pratica pilates.

Maria conta que é "muito difícil" ingerir bebidas alcoólicas, embora ainda tem o hábito do tabagismo, mas que está tentando diminuir.

O engenheiro civil, Marciano Moreira, de 68 anos, conta que sempre fez exercícios físicos. "Corria até pouco tempo atrás, aqui na Beira Mar. Mas parei na pandemia, engordei bastante e estou tentando voltar a correr".

Marciano revela que também fazia musculação, mas acabou parando na época pandêmica. Em relação à alimentação, o engenheiro revela que é "mais ou menos saudável". "Faço todas as refeições, como verduras. Mas também como muitas coisas pesadas, como uma buchada, panelada ou feijoada".(Bárbara Mirele/Especial para O POVO)