Com Entrada Moradia, construtora triplica vendas de imóveis no Ceará

O impacto positivo do programa Entrada Moradia, lançado pelo Governo do Ceará em junho, gerou um impulso que alavancou em 300% a quantidade de unidades habitacionais vendidas pela MRV. Quem afirma é o diretor Regional da MRV, Alessandro Almeida.

Ao O POVO, o executivo destaca que o programa "veio no momento certo" em que a construtora estava lançando no mercado uma série de empreendimentos. Foram sete lançamentos somente neste ano.

Revelando os dados de vendas por mês, mostra que a partir do lançamento do programa, a quantidade de unidades vendidas por mês triplicou e chegou à casa das 300 habitações vendidas mensalmente.

A MRV também avança em um novo conceito de investimento de forma a proporcionar a valorização dos condomínios, focando em infraestrutura urbana de todo o entorno. Nos lançamentos da Grande Fortaleza neste ano foram aplicados mais de R$ 4 milhões em urbanizações.

Segundo Alessandro, a meta de transformação urbanística não é restrita aos lançamentos de alto padrão da empresa, mas já foi implementado nos sete lançamentos da construtora, nos bairros Maraponga, Cidade 200, Antônio Bezerra, Maraponga, Jangurussu, Passaré, Cocó, em Fortaleza, além de Eusébio.

Ele explica que a iniciativa conversa com os planos de responsabilidade social, ambiental e governança (ESG) da MRV.

"Olhando para o lado externo, promovemos transformações urbanas, investindo em fachadas ativas e infraestrutura urbana, aprimoramos a infraestrutura de acesso e as vias de conexão, incluindo drenagem pluvial, esgoto, iluminação pública e pavimentação. Esses espaços costumavam ser regiões escuras, e agora trazemos iluminação, calçadas e paisagismo diferenciados, valorizando o entorno", afirma.

Valorização dos imóveis a partir dos investimentos

Em conversa com O POVO, Alessandro Almeida, destaca que a iniciativa de investir no entorno de forma a valorizar os empreendimentos proporciona uma transformação financeira como vantagem aos clientes, destacando especialmente o aspecto emocional para quem compra na planta - o perfil de cliente mais "querido" no mercado.

Atualmente, a principal base de compradores das unidades habitacionais está dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, com renda entre R$ 2 mil e R$ 8 mil.

"Em poucos anos, conseguem ver a valorização do imóvel. Em Fortaleza, por exemplo, temos empreendimentos com valorização de até R$ 50 mil, dependendo da localização, o que gera um impulso significativo na vida financeira do cliente", afirma.

Impacto do aumento da Selic para o setor de construção

Por falar em compras na planta, o executivo da MRV no Nordeste destaca que o potencial de valorização é maior. Ainda assim, existem desafios importantes, como o aumento da inflação e dos custos de construção.

As margens do setor têm sido impactadas e forçado a ajustes de preços, destaca Alessandro. Agora, com o novo ciclo de alta da taxa básica de juros (Selic), o poder de compra é afetado.

A tática agora, enfatiza, é comunicar bem aos clientes, principalmente aqueles que dependem de programas sociais para financiar. Em tempos de Black Friday, há uma disputa pelo orçamento dos clientes com o varejo.

"Nosso desafio é promover essa conscientização e mostrar que investir em um imóvel gera transformações de longo prazo. Especificamente no Nordeste, estamos trabalhando para conscientizar nossos clientes de que essa pode ser a melhor decisão para seu futuro", completa.

Planejamento da MRV para os próximos anos

Alessandro destaca ainda que o mercado da MRV do Ceará é um dos mais pujantes do País, disputando o pódio com Bahia e São Paulo. Outro mercado que segue em pleno crescimento é o de Maceió.

Para o Ceará, o executivo destaca que o ano de 2024 foi prodigioso, de sete lançamentos, mas não deve haver hiato de novos produtos MRV nos próximos anos, com novos produtos chegando ao mercado em 2025, 2026 e 2027, além de planejamento e negociação para compra de novos terrenos para seguir com lançamentos em anos posteriores.

Uma das novidades importantes para a empresa é a entrada no mercado de Caucaia, com previsão de início de obras em 2025 e finalização em até 36 meses. A localização ainda é sigilosa, mas deve empregar cerca de 300 pessoas na construção.

"Estamos falando de um grande empreendimento, com cerca de 2,2 mil unidades. Para dar suporte à expansão, estamos planejando uma ampliação da equipe de vendas da MRV em aproximadamente 100 pessoas."

Caucaia

A localização do empreendimento em Caucaia, com 2,2 mil unidades, ainda é sigilosa, mas deve empregar cerca de 300 pessoas na construção, explicou o executivo