Aeroporto de Fortaleza é o 3º mais movimentado em outubro no Nordeste

O Aeroporto de Fortaleza é o terceiro mais movimentado em outubro entre as capitais do Nordeste, com cerca de 241,6 mil passageiros, considerando voos domésticos e internacionais. A Capital ficou atrás de Recife e de Salvador, com 421,7 mil e 313,5 mil, respectivamente. Já Teresina ficou em último, com 47,3 mil.

A área doméstica, especificamente, foi responsável pela maior parte dos passageiros transportados na Capital cearense no mês, com 222,1 mil pessoas. Ao considerar a relação entre a demanda e a oferta de voos, a taxa de aproveitamento foi de 86,9% nos voos nacionais e de 85,9% juntando os internacionais.

Na comparação anual, a movimentação do mês de outubro contou com crescimento de 9,19% no Aeroporto de Fortaleza, além de avanço de 4,81% no mês a mês. Todavia, o montante de passageiros permanece 21,04% menor do que era registrado antes da pandemia de covid-19, quando detinha 300,1 mil no total.

Segundo o professor do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA), Alessandro Oliveira, o transporte aéreo no Brasil tem apresentado crescimento sistemático desde 2021, e boa parte deste aumento reflete a recuperação das perdas causadas pela pandemia. Os números atuais são positivos para o especialista.

O aumento é impulsionado por uma maior atividade econômica e pela confiança renovada do consumidor. Os aeroportos do Nordeste, naturalmente, têm sido beneficiados por essa retomada. Há, inclusive, uma expectativa de que Fortaleza alcance, no futuro, o patamar de Recife, de acordo com Alessandro.

A Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) destacou, também, que outubro é um mês importante para o turismo cearense, em especial o de negócios – com grandes eventos – e o de aventuras – em meio ao ápice da temporada de ventos, a qual impulsiona a prática do kitesurfe no Estado, trazendo turistas estrangeiros.

“O Ceará é um estado do Nordeste brasileiro que movimenta mais de 5 milhões de passageiros anualmente. Esse é um número expressivo, mas sabemos que o potencial é ainda maior. No cenário internacional, vale destacar que o Ceará lidera a movimentação de passageiros pelo sétimo mês consecutivo, segundo dados da Anac”, citou Setur.

Para o órgão, o aumento no número de visitantes é animador, pois beneficia a economia e impacta diversas outras atividades, como hotéis, serviços de transfer, locadoras de carros, empreendedores do litoral, entre outros. A Setur, todavia, vê um cenário desafiador, apesar de trabalhar na ampliação da oferta de assentos.

“A Setur tem buscado diálogo com todas as companhias aéreas para ampliar sua malha aérea e expandir rotas já existentes. Tanto no mercado internacional quanto no doméstico, novas rotas serão inauguradas nesta alta temporada. (...) É um cenário desafiador, mas a Setur tem buscado protagonismo”, pontuou a pasta.

Alguns desafios vistos por Alessandro Oliveira estão vinculados à concorrência com o turismo internacional, tanto na atração de estrangeiros quanto na retenção de brasileiros. Às vezes, a diferença de preços entre destinos nacionais e internacionais não é tão significativa, o que favorece o turismo para outros países, explicou.

A valorização do dólar ante o real, em contrapartida, pode ter um efeito positivo para o Nordeste, pois tende a reduzir as viagens internacionais e aumentar a atratividade de destinos domésticos, na visão do professor do ITA. Mudanças no comportamento dos passageiros também moldam o mercado aéreo.

A expansão do turismo pode ocorrer também via aumento do trabalho remoto e a presença de nômades digitais, bem como a oferta de acomodações online, as quais facilitam a circulação de turistas. “Embora ainda leve um tempo para atingir os níveis pré-pandêmicos, o crescimento mês a mês é claro, e 2024 já marca uma virada significativa”, conforme Alessandro.

O setor aéreo brasileiro acumulou 8,3 milhões de passageiros, com alta de 6,5% em comparação a igual período de 2023. No acumulado deste ano, o montante está próximo de 77 milhões de passageiros, 84% a mais do que no ano passado. As informações são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).



