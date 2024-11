Lula assina repasse de R$ 3,6 bilhões para Transnordestina e contrata novo trecho

Foto: Ricardo Stuckert / PR LULA assinou aditivo para financiar conclusão das obras da Transnordestina

O repasse de R$ 3,6 bilhões para garantir a continuidade das obras da ferrovia Transnordestina no Ceará foi assinado nesta quinta-feira, 28. A solenidade foi liderada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com participação da cúpula do Governo do Ceará.

O repasse de recursos será feito por meio do Banco do Nordeste (BNB).

"Essa é uma obra importante de logística que vai reduzir custos, aumentar a produtividade para o Ceará e outros estados do Nordeste. Isso também vai favorecer as exportações, já que a Transnordestina é um modal que conectará ao Porto do Pecém e a outros portos", afirma a vice-governadora do Ceará, Jade Romero.

Além da operação de crédito, Lula também assinou a contratação de mais um pedaço da obra no Estado. O trecho 7 liga os municípios de Quixadá e Itapiúna.

Até o momento, os trechos 1, 2 e 3 já foram concluídos, entre os municípios de Missão Velha a Iguatu. Atualmente, os trechos 4, 5 e 6 estão em obras, que perpassam as cidades de Acopiara a Quixeramobim.

Conforme disse ao O POVO nessa quarta-feira, 27, Renan Carvalho, diretor da Marquise Infraestrutura - empresa responsável pelos trechos, os atuais lotes em andamento devem ser concluídos até a primeira metade de 2026.

Sobre o cronograma de liberação dos recursos, conforme O POVO havia publicado no início do mês, o aditivo de R$ 3,6 bilhões será liberado de forma escalonada. De 2024 a 2026, são previstos aportes anuais de R$ 1 bilhão para a obra, além de mais R$ 600 milhões em 2027.

O projeto da Transnordestina é descrito pelo Governo Federal como uma das prioridades do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em que já foram aportados R$ 7,5 bilhões, sendo que R$ 3,8 bilhões destes de origem do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

Com extensão de mais de 1.200 km, a Transnordestina passa por 53 municípios no Piauí, Ceará e Pernambuco.

Value Port: Expectativa é que terraplanagem de porto seco em Quixeramobim inicie em janeiro

O projeto de construção de um porto seco em Quixeramobim aguarda licenciamento ambiental e é projetado para janeiro o início da terraplanagem do terreno. A informação foi confirmada ao O POVO pelo CEO da Value Global Group, Ricardo Azevedo.

O empresário está em Fortaleza e aproveitou a estadia para se reunir com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), no Palácio da Abolição.

O porto seco do grupo, feito por meio da empresa Value Port Terminais Multimodais, tem investimento previsto de R$ 500 milhões, com geração de 300 empregos diretos e outros 1 mil indiretos.

VALUE Global Group inicia trabalhos topográficos do porto seco de Quixeramobim Crédito: Arquivo SDE Quixeramobim/Divulgação

O empresário destaca ao O POVO que a conversa com o governador foi proveitosa e que tem interesse em desenvolver mais projetos no Ceará no segmento de comércio exterior, no âmbito da holding que compõe seu grupo empresarial.

"Nosso compromisso é iniciar a terraplanagem assim que tivermos a licença ambiental emitida pelo órgão competente, a Semace".

E completa: "Segundo nosso planejamento, quando a Transnordestina chegar ao nosso local (em Quixeramobim), a primeira fase já estará pronta. E, quando ela alcançar o Porto do Pecém, concluiremos a segunda fase".

Ao falar sobre a reunião com o empresário, o governador destaca que o Estado acompanha o projeto do empresário desde o segundo semestre de 2023 com o apoio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE).

O projeto vai receber também incentivos fiscais do Governo do Estado. "O espaço vai contribuir para ampliar a movimentação de cargas do Ceará para outros países. Será um importante incremento na infraestrutura logística do estado, se somando à ferrovia Transnordestina e ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém", destacou Elmano de Freitas.

