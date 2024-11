Preço comparado: com inflação, alimentos ficam até 30% mais caros em novembro

Foto: FERNANDA BARROS A cebola é o item com maior variação de preços entre os supermercados no mês de novembro

O Brasil registrou em novembro a maior prévia da inflação no acumulado do ano, puxado especialmente pelos alimentos. Por isso, a edição deste mês do Preço Comparado, cujo levantamento foi realizado no período de 4 a 12 de novembro, focou em itens que ficaram mais caros nos supermercados de Fortaleza.

Em parceria com o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), o projeto conta com uma lista de 100 produtos avaliados mensalmente em 36 supermercados da Capital.

Destes, O POVO selecionou 20 que mais encareceram no período. Importante ressaltar que, neste mês, os destaques serão apenas para 12 estabelecimentos e não 13, como normalmente era publicado. Isso porque o Carnaúba Supermercados, no Jangurussu, estava com a unidade fechada na ocasião da pesquisa do Procon.

​

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), pesquisado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), teve um aumento de 4,35% no Brasil e 4,45% em Fortaleza. No setor de alimentos o percentual foi de6,44% e 6,32%, respectivamente.

Nesse sentido, o destaque é para o quilo do abacate, que obteve uma variação do preço médio, na passagem de outubro para novembro, de 30,7%. O valor comercializado saiu de R$ 13,57 para R$ 17,73.

​

Em seguida, aparece o tomate (18,1%), o abacaxi (16%), a tangerina (14,7%) e a goiaba (11,7%).A presidente do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, alerta que, para os consumidores economizarem nos produtos, é interessante que as compras sejam realizadas em dias de promoções e ofertas.

"A gente sabe que grande parte dos supermercados hoje tem o dia de carne, tem o dia de fruta e legumes que estão mais baratos. Então, é importante que ele faça essas compras nesses dias. Além disso, hoje, pelos aplicativos, às vezes também dá desconto em determinados produtos."

​

Também orienta que não vá ao supermercado com fome, pois háuma tendência em adquirir mais itens, e nem com crianças, visto que elas podem pedir produtos não essenciais. Outra dica é fazer um comparativo de preços e aproveitar o período de alta estação de frutas e legumes, quando estão no preço mais em conta.

Outro recorte é o comportamento dos 20 produtos ao longo do ano. De janeiro para novembro, o abacate saiu de R$ 5,63 para R$ 17,73, o que significa um crescimento de 214% em relação ao começo do ano.

Além disso, o quilo da laranja pêra subiu cerca de 43,6% enquanto o litro do azeite aumentou 30,6%. A tangerina (25,1%) e carne bovina, no corte de coxão duro (21,9%) acompanharam a alta.

​

Por outro lado, a cenoura foi o produto que registrou a maior queda. No primeiro mês deste ano, o quilo estava sendo vendido por R$ 12,38 e caiu para R$ 4,19 neste mês. A cebola saiu de R$ 6,85 para R$ 3,30, ou seja, diminuiu quase pela metade o valor comercializado.

Para isso, a presidente do Procon explica que produtos como frutas e verduras sofrem uma variação constantes devido a diversos fatores como transporte, armazenamento ou clima.

​

"São produtos que têm essa grande diferenciação de preço devido a essa alta sazonalidade, impactadas pelas mudanças climáticas. Então, essa questão do clima, ela interfere muito a variação de preços desses produtos, de frutas e verduras. E aí, quando a gente observa os itens com grande variação de janeiro a novembro, percebe que estão relacionados a essa situação."

​

Especificamente em novembro, o destaque ocorreu no quilo da cebola pêra, com variação de 192,42% e preço médio de R$ 3,30. O Frangolândia Supermercados, da Varjota, registrou o menor valor, a R$ 1,98, enquanto o Guará Supermercado, na Praia de Iracema, o mais caro, a R$ 5,79.

Na mesma linha, duas frutas registraram uma grande diferença entre os supermercados: o abacaxi (100,6%) e o morango (100,1%). O primeiro estava sendo comercializado por R$ 4,98 no Cometa Supermercados, na Cidade dos Funcionários e, no Mercado Extra, no Bairro de Fátima, por R$ 9,99.

Já o segundo foi encontrado em um valor mais em conta no Mercado Extra e no Super Lagoa, do Centro, ambos por R$ 7,99. A quantia mais cara estava no Super Mercadinhos São Luiz, na Aldeota (R$ 15,99).

​

Em contrapartida, a ração para gato contou com a menor variação dentre os 20 produtos (19,09%). O valor mais em conta foi encontrado a R$ 21,99 no Supermercado Pinheiro, na Messejana, e o mais caro, a R$ 26,19 no Frangolândia da Varjota.

O tomate foi outro que contou com uma das menores diferenças entre os estabelecimentos (20,28%). O local mais barato era no Cometa Supermercados, na Cidade dos Funcionários, por R$ 4,98, enquanto outros seis estabelecimentos praticavam o maior preço: R$ 5,99.

A presidente do Procon Fortaleza, Eneylandia Rabelo, pontuou que o mercado tem liberdade para definir os preços, porém, não pode ser de forma abusiva, com uma justificativa para a alta dos preços.

"Tem que ver se eles não estão aumentando, dentro do mesmo supermercado, o valor específico daquele produto de forma abusiva [...] Mas claro que a decisão de compra vai partir do consumidor, que, verificando aquele valor, vai decidir, dentro do seu orçamento, se consegue ou não adquirir aquele produto ou se deixa para outro momento."

​

O Frangolândia Supermercados, da Varjota e o Supermercado Pinheiro, na Messejana, estão entre os estabelecimentos que contaram com os itens mais baratos do levantamento, sendo que o primeiro tem cinco na lista e o segundo quatro.

Todavia, o Guará Supermercado, na Praia de Iracema, e o Super Lagoa, no Centro, são os que possuem o maior número de itens mais caros. Dos 20 produtos, cada um conta com cinco em conta.

​

O Procon Fortaleza faz o acompanhamento mensal de 100 produtos essenciais, nas áreas de alimentação, carnes, aves, padaria, frutas, verduras, higiene pessoal, limpeza doméstica, cuidados, higiene infantil, alimentação infantil e produtos para animais de estimação.

A coleta de preços é realizada em 36 supermercados, distribuídos por todas as regionais de Fortaleza. Em relação à variação de preço nos locais, a maior diferença foi da cebola pêra, de 441,9%.

​

