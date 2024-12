Solar Coca-Cola vai investir R$ 1,5 bi em 2025 e considera abrir capital

Foto: FERNANDA BARROS Empresa é a segunda maior engarrafadora da marca americana no Brasil

A cearense Solar Coca-Cola, segunda maior engarrafadora dos produtos da marca americana no Brasil, informou que vai investir R$ 1,5 bilhão no próximo ano no maior plano de investimentos da história da empresa.

Em cinco anos, a Solar projeta um aporte total de R$ 5 bilhões, de acordo com o comunicado feito à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na semana passada.

"Realizaremos o maior investimento da história da Solar Coca-Cola. Desde 2019, praticamente triplicamos nossos resultados: o EBITDA saltou de R$ 600 milhões para R$ 1,9 bilhão em 2023. Esse crescimento expressivo é fruto de um trabalho intenso em múltiplas frentes, mesmo em um setor maduro como o de bebidas", afirmou o CEO da Solar, André Salles, nas redes sociais.

Sales comentou ainda que ampliou a atuação da empresa em categorias novas e tradicionais para atender a demanda crescente.

Solar Coca-Cola vai investir em quê?

No documento apresentado na semana passada, a empresa informa que os focos do investimento são diversos e dividem-se em:

modernização;



fortalecimento e expansão de suas operações, incluindo ampliação da capacidade produtiva e dos

centros de armazenagem e transporte;



a abertura de novas fábricas e;



investimentos em tecnologia.

Aquisições e abertura de capital são consideradas

No mesmo comunicado, a empresa admite considerar, " ainda, potenciais aquisições para os próximos anos, bem como a possibilidade de realização da abertura de capital da Companhia".

A abertura de capital consiste em abrir ações na bolsa de valores, possibilitando que outros investidores tenham participação na empresa, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.

No entanto, o comunicado pondera: "Ainda, esclarece que, até o momento, não há proposta vinculante assinada ou definição sobre realização, termos ou condições de quaisquer operações de aquisição e/ou outras operações no mercado de capitais, as quais, nos termos e nas hipóteses previstas no Estatuto Social da Companhia, deverão ser submetidas às aprovações societárias competentes."

Fatores de risco podem influenciar decisão da Solar

A empresa comunica à CVM que o plano de investimentos sofre influência de fatores externos à operação, mas que podem interferir diretamente na tomada de decisões e cita:

condições de mercado;



do cenário econômico do Brasil e;



do setor em que a Solar atua.

"Qualquer alteração na percepção ou nos fatores acima descritos pode impactar em resultados concretos distintos das intenções de investimento ora apresentadas", observa o texto.



