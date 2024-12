Fábrica da Guararapes, em Fortaleza, vai virar shopping

Foto: Reprodução/ Google Street View O novo empreendimento será no bairro Antônio Bezerra, onde estava alocada a fábrica do Grupo Guararapes

O terreno onde ficava a antiga fábrica do Grupo Guararapes, dono de marcas como a Riachuelo, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, abrigará um novo shopping. Até o momento já foram confirmadas duas empresas no empreendimento, o Grupo Mateus, com duas lojas, e uma academia Smart Fit.

A informação foi dada ao O POVO pelo representante comercial da Ary Brasil, empresa responsável pela locação do espaço, Wallace Oliveira. Ele informou, contudo, que mais informações sobre o locatário não poderiam ser repassadas.

O Wallace também destacou que "o shopping nem está em desenvolvimento ainda", reforçando que o espaço, até este momento, não possui nenhuma perspectiva de quando será inaugurado.

O POVO também entrou em contato com o Grupo Mateus e a Smart Fit para saber detalhes sobre o investimento aplicado e a geração de empregos, porém, até o fechamento desta matéria não houve retorno.

Já o Grupo Guararapes lembrou, em nota, que a fábrica da companhia "em Fortaleza ocupava três plantas do terreno em questão e as plantas 2 e 3 foram vendidas há mais de um ano". "Reforçamos que a construção no local não possui qualquer vínculo com o Grupo Guararapes, visto que a área da fábrica foi desmobilizada e essa parte do terreno já não pertence mais à companhia", completou a empresa no comunicado. (Maria Clara Moreira/Especial para O POVO)