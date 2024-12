Segunda parcela do 13º dos servidores estaduais será paga dia 13

Foto: FCO FONTENELE Governador diz que pagamento do funcionalismo em dezembro vai injetar R$ 2,7 bi na economia

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou ontem que irá antecipar o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais para o próximo dia 13. Nas contas do gestor, os recursos, somados às folhas de dezembro e janeiro, depositadas neste mês, irão injetar R$ 2,7 bilhões na economia.

"Neste mês de dezembro nós pagamos a folha de novembro, R$ 1,1 bilhão no pagamento de folha dos nossos servidores. Dia 13, o pagamento do 13º absolutamente garantido. No final do mês, mais R$ 1,1 bilhão referente ao mês de dezembro. Portanto, vamos colocar na economia R$ 2,7 bilhões", detalhou o governador em anúncio nas redes sociais.

O benefício será pago para 180.338 pessoas, entre servidores ativos, aposentados e pensionistas.

A primeira parcela do 13º salário também foi paga pelo Governo do Ceará antecipadamente, no dia 10 de maio de 2024. Na ocasião, foi injetado R$ 1,7 bilhão na economia cearense, com a soma da folha de pagamento, no valor de R$ 1.132.341.988, e o acréscimo da primeira parcela do 13°, que representa R$ 600 milhões.

Levantamento divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) mostrou que o pagamento da gratificação natalina vai injetar, até o fim de 2024, cerca de R$ 8,8 bilhões na economia do Ceará, conforme mostrou O POVO em edição do dia 14 de novembro.

Ao todo, 3,16 milhões de pessoas devem receber o valor no Estado, o que representa uma média de R$ 2.314,69. Os empregados do mercado formal, celetistas ou estatutários, representam 55,9%, enquanto pensionistas e aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) equivalem a 44,1%. (Maria Clara Moreira/Especial para O POVO)

Lei

Por lei, o pagamento da segunda parcela do 13º salário deve ser paga até o dia 20 de dezembro