Superávit primário do País atinge R$ 40,81 bi

Em outubro, as contas do governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) registraram superávit primário de R$ 40,811 bilhões, informou o Tesouro Nacional.

O valor representa aumento real de 114,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando o superávit tinha atingido R$ 18,124 bilhões.

Esse é o segundo melhor superávit para meses de outubro da série histórica, iniciada em 1997. O valor só perde para o de 2016 (R$ 40,872 bilhões).

O resultado veio melhor que o esperado pelo mercado. Segundo a pesquisa Prisma Fiscal, divulgada todos os meses pelo Ministério da Fazenda, os analistas projetavam um resultado de R$ 32 bilhões em outubro.

As contas do governo central foram divulgadas com uma semana de atraso por causa da greve do Tesouro Nacional, que acabou no dia 29.

O rombo nas contas públicas ficou menor no acumulado do ano, com déficit primário de R$ 64,376 bilhões. Em igual período de 2023, o déficit primário era de R$ 76,206 bilhões.(Agência Brasil)