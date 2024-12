Sudene libera R$ 1,5 bi em incentivos; 5 empresas são do CE

Foto: Aurélio Alves SUDENE aprovou pleitos de incentivos fiscais em dez estados

A diretoria colegiada da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou a concessão de incentivos fiscais para 46 empresas em sua área de atuação.

Do montante, cinco empresas com operação no Ceará foram beneficiadas. Quatro das operações ficam localizadas em Fortaleza e uma em Jaguaruana (a 185 km da Capital).

Segundo a Sudene, a aprovação dos pleitos permitem que as empresas realizem investimentos que, somados, chegam a R$ 1,5 bilhão em dez estados de sua área de atuação. Há a perspectiva de que 16,6 mil empregos sejam gerados, entre diretos e indiretos.

De acordo com o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, a política de incentivos fiscais é estratégica para a atração e permanência de empresas na Região, especialmente pelos desafios de competitividade ainda existentes em relação a outras do País.

“Esse é um instrumento importante para reduzirmos as desigualdade, gerando oportunidades e renda para a população”, afirma.

No Ceará, a maioria das operações são do setor industrial, como uma indústria de confecção, uma de móveis, além de uma do setor mineral.

O setor de telecomunicações foi o outro grande beneficiado, com duas operações agraciadas com incentivos fiscais, ambas localizadas na Capital.

A aprovação desses pleitos tornou o Ceará o terceiro estado mais beneficiado da Região. A maioria dos pleitos foi concedido a empresas localizadas no estado da Bahia (12), seguido de Pernambuco (7).

O diretor substituto de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais, Wandemberg Almeida, explica que os empreendimentos beneficiados são de diversos setores, da indústria de transformação à infraestrutura.

Das solicitações aprovadas, 42 terão redução de 75% do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e seis de reinvestimento de 30% do IRPJ.

Em 2024, a Sudene já aprovou 366 pleitos e ainda permanece analisando pedidos de incentivos. "Até o fim do ano, deveremos apresentar novas demandas de empreendimentos da nossa Região para avaliação da Diretoria”, diz o coordenador-geral de Incentivos Fiscais da Sudene, Silvio Amaral.

Confira as empresas beneficiadas com incentivos fiscais no Ceará

DB3 Serviços de Telecomunicações (Fortaleza-CE)

Cairo Benevides Indústria de Confecções do Vestuário (Fortaleza-CE)

V.Tal - infraestrutura de telecomunicações (Fortaleza-CE)

Magnesium do Brasil - minerais não metálicos (Fortaleza-CE)

Euroflex Indústria e Comércio de Colchões (Jaguaruana-CE)

