Cresce para 16,2% proporção de cearenses que atrasam pagamento de empréstimos

A proporção de cearenses que atrasou o pagamento de empréstimos pessoais aumentou em 2024. Um levantamento da Serasa, mostra que o índice de pontualidade no pagamento retraiu de 86,4% para 83,8%, ou seja, 16,2% dos tomadores de crédito atrasaram parcelas.

O recorte diz respeito aos meses de dezembro de 2023 e maio de 2024. No mesmo período, o valor médio das operações sofreu uma queda. O cearense está tomando crédito em menor proporção de valores.

Segundo os dados, o valor em empréstimos pessoais tomados de instituições financeiras no mês de dezembro de 2023 foi de R$ 372,04. Em maio, o valor médio recuou para R$ 336,18. Quando o recorte é maior, a partir de março de 2023, também é notada queda, já que naquele mês a média foi R$ 343,99.

O movimento de queda na pontualidade de pagamentos de empréstimos pessoais é nacional, conforme os dados da Serasa - ainda que em menor proporção na comparação com o Ceará.

De acordo com a pesquisa, no período analisado pela Serasa, o nível de pontualidade nos pagamentos dos empréstimos caiu de 85,9% para 84,3%, portanto 15,7% atrasaram pagamentos.

Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, observa que os dados apontam para um momento em que o tomador de crédito cearense está mais conservador.

"Sendo mais conservador nessa busca por crédito, ele consegue não comprometer demasiadamente a sua renda com o pagamento de parcelas, o que contribui para que a pontualidade de pagamentos possa aumentar", aponta.

Ainda segundo Rabi, o movimento de melhoria do nível de pontualidade em praças de crédito podem contribuir para que o mercado financeiro possa oferecer juros menores e condições melhores aos clientes.

"Uma vez demonstrando o esforço para pagamento em dia de suas parcelas, o consumidor cearense tende a manter de forma positiva seu acesso ao crédito, podendo até ser beneficiado com taxas de juros mais baixas", diz.

A demanda por crédito em alta no fim do ano é captada em levantamento feito pelo Indicador de Demanda por Crédito, calculado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Em outubro, a busca por crédito cresceu 8,4% após dois meses de queda.

A explicação para isso é a proximidade das festas de fim de ano, com aumento sazonal do consumo, o que geralmente aumenta a demanda por crédito.

No entanto, o presidente da CNDL, José César da Costa, alerta para a inadimplência. "É preciso se preparar para as despesas de início de ano como o IPTU, IPVA, matrículas e materiais escolares. A recomendação é limitar as despesas extras, optando por compras à vista e priorizando itens essenciais".

Cenário dos empréstimos

Índice de pontualidade de pagamentos - Ceará

Dez/23: 86,4%

Jan/24: 84%

Fev/24: 84,3%

Março/24: 82,1%

Abril/24: 83,7%

Maio/24: 83,8%

Ticket médio - Ceará

Dez/23: R$ 372,04

Jan/24: R$ 382,19

Fev/24: R$ 338,34

Março/24: R$ 338,21

Abril/24: R$ 336,07

Maio/24: R$ 336,18

Fonte: Serasa