Vibra Energia apresenta projeto para porto seco no CE

Foto: Reprodução/Instagram/@afrafeitosa O espaço ocupado pela Vibra Energia será de 15 mil metros quadrados

A distribuidora de combustíveis e lubrificantes, Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, será uma das empresas que se instalarão no porto seco José Dias de Macêdo, em Quixeramobim (a 212,24 km de Fortaleza), segundo o secretário do Desenvolvimento Econômico do município, Afrânio Feitosa.

O local de armazenamento e distribuição de mercadorias se beneficiará da obra da ferrovia Transnordestina, que já se encontra em obras do trecho do lote 7, que liga os municípios de Quixadá e Itapiúna. O projeto total terá 1.206 km, atravessando 53 municípios.

O gestor destacou que o espaço ocupado pela empresa será de cerca 15 hectares, que equivalem a 150.000 m². Em entrevista ao O POVO, ele ainda explicou que dentro do espaço ocupado pela empresa estarão disponíveis "toda a parte de tancagem, com toda a parte de serviço, posto de combustível, estacionamento para carretas, lubrificantes, oficinas etc".

Em relação ao investimento, o gestor informou que ainda não possui essas informações, mas afirmou que "não é um investimento simples", por ser um projeto de grande amplitude.

O POVO também entrou em contato com a Vibra Energia para saber mais informações sobre o projeto, porém, a empresa optou, por enquanto, por não se manifestar.

O projeto com a Vibra Energia, assim como os outros que farão parte do complexo que constitui o porto seco José Dias de Macêdo, será construído e administrado pela Value Port Terminais Multimodais Ltda.

De acordo com o secretário, a estimativa é que o porto empregue cerca de 8 mil a 10 mil pessoas. Já, no que concerne aos empreendimentos já confirmados, ele informou que há uma usina fotovoltaica, plano de alimentação, projeto de grãos, minérios, minerais, entre outros.

"Os impactos para nossa população será de mais empregos diretos, renda, empregos indiretos e aumento de arrecadação municipal, tudo isso, através de desenvolvimento sustentável", informou o gestor em seu Instagram.

Entretanto, vale ressaltar que o complexo ainda não começou a ser construído e está em processo de licenciamento, tanto municipal quanto estadual. A expectativa, segundo Afrânio, é que as obras comecem em janeiro de 2025.

"Inclusive o Ricardo Azevedo, presidente da Value, pediu essa ajuda ao Governador Elmano, para agilizar as licenças ambientais", acrescentou o secretário.

Além de Quixeramobim, a partir da ferrovia, também é prospectada a construção do porto seco de Missão Velha, na região do Cariri, com um investimento inicial previsto em R$ 32 milhões.

O Governo do Ceará ainda desenha empreendimento do tipo no polo calçadista de Senador Pompeu, município do Sertão Central, a 282,98 km de Fortaleza. (Maria Clara Moreira/Especial para O POVO)