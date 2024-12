Moses Rodrigues será o relator da PEC dos gastos

Deputado do União Brasil foi escolhido por Lira e pelo colégio de líderes. Texto será apensado a outra PEC que já tramita no Congresso Nacional.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, designou os três relatores que vão tratar sobre o pacote de corte de gastos do Governo Federal. Isnaldo Bulhões (MDB) será o responsável pelo Projeto de Lei (PL); Átila Lira (PP) vai relatar o Projeto de Lei Complementar (PLP) e Moses Rodrigues (União) foi o escolhido para articular e alterar o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC). A informação foi confirmada pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães.

A PEC quer limitar os supersalários e reduzir o número de beneficiários do abono salarial. Moses já iniciou as articulações e está em reuniões prévias para mudar o texto. A expectativa é que a redução no abono salarial seja flexibilizada. (João Paulo Biage/Correspondente do O POVO em Brasília)