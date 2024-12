De olho no coco cearense, empresa chinesa mira Oeste do Estado, confirma governo

Foto: FÁBIO LIMA Rico em produção de coco, Ceará entra na mira de empresa chinesa

De olho no coco cearense e seus substratos, o Grupo Oboya, da China, pretende se instalar na região Oeste do Estado, conforme confirmou Adriano Borges, coordenador de Atração de Empreendimentos Industriais na Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo do Ceará.

A localização concentra os municípios que mais produzem o fruto, como Paraipaba, Trairi e Acaraú.

Por consequência é onde se encontram os maiores empreendimentos com produção de derivados do coco, como a Ducoco Alimentos e Bebidas e a Dicoco Agroindustrial Ltda (Dikoko), com uma unidade em implantação no município de Itapipoca, dentre outras.

O Grupo Oboya é formado por três empresas: a Oboya Horticulture Industries, a Qingdao Shunxiang Shop Equiment Co.,Ltd e a Qingdao Westcoast lucky Autotech Co.,Ltd.

A Horticulture Industries foi fundada em 2006 no distrito de Huangdao, Qingdao, China. Atua há 18 anos no mercado e produz expositores, carrinhos de transporte usados na produção e na comercialização de flores e frutos, além de equipamentos de apoio na colheita.

Também fabrica injetados de resina como potes, vasos, suportes para mudas, embalagens para frutas, dentre outros, além de filmes plásticos e papel kraft para embalagem de rosas.

A empresa mira a produção de substratos a partir do coco, um dos seus principais produtos, recomendado para o cultivo de plantas ornamentais em geral, principalmente flores e rosas, na agricultura protegida, bem como para cultivo e cobertura em vasos, cachepots, cuias, entre outros.

A matéria pode ainda substituir o antigo pó de Xaxim, além de ser um produto biológico e sustentável.

Já a Qingdao Shunxiang Shop Equiment Co.,Ltd, fundada em 2012, tem 30 mil metros quadrados (m²) de área coberta com cerca de 400 funcionários, produz prateleiras de supermercados, acessórios para lojas, prateleiras de exposição e de armazenamento, carrinhos e outros produtos de metal.

Exporta para a Europa, EUA, Japão, Austrália e outros países, e fatura em torno de US$ 200 milhões.

E a Qingdao Westcoast lucky Autotech Co.,Ltd, fundada em 2020, produz equipamentos para mobilidade em veículos, como degraus, rampas e elevadores para cadeira de rodas.

Estes produtos são exportados para todo o mundo, como Europa, América e Austrália. A companhia tem cooperação de longo prazo com fábricas de veículos na China, como Saic Motor Co., Ltd., BYD, Iveco Group, dentre outas.

Como foi a negociação do Governo do Ceará com a empresa

Adriano Borges detalha que conheceu a empresa Oboya quando visitou o estande dela que ficava no evento Embala Nordeste 2024.

Ele relata que foi lá que identificou "um potencial negócio", já que a empresa fabrica produtos para hortifrutigranjeiros, inclusive substrato a base de coco, sendo o Ceará o quarto maior produtor brasileiro da fruta e o maior produtor nacional de água de coco, e que precisa direcionar os resíduos.

No mesmo período da feira, em articulação com a Secretaria das Cidades, Borges detalha que levou os empresários para conhecer os plantios da região Oeste do Estado.

"Estudamos a empresa, suas atividades e perguntamos e ouvimos de seus gestores seus principais interesses. Foi preparada uma agenda de encontros de alto nível para que os gestores da empresa se apresentassem, recebessem informações e retirassem dúvidas para consubstanciar uma decisão de investimentos", relatou.

Na negociação ainda houve encontros virtuais, que resultou em visitas, entre os dias 2 e 4 de dezembro de Robert Wu, fundador da empresa, Li Zhang, CEO do Grupo Oboya no mundo, e Isabela Canuto, representante da empresa no Brasil.

Além de conheceram o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), conheceram o município de Itapipoca, onde se situa a Ducoco Alimentos e Bebidas e a futura Dicoco Agroindustrial Ltda (Dikoko).

Viram todo o sistema produtivo da Ducoco e as fazendas de produção de coco da DikoKo.

No dia seguinte foram recebidos pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Ricardo Cavalcante, com a presença também de Brígida Miola, secretária Executiva da Indústria na SDE.

A comitiva também foi recebida no mesmo dia pelo titular da SDE, Salmito Filho, e logo depois pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

Houve ainda visita à Federação da Agricultura do Estado do Ceará (Faec) e à Secretaria das Cidades.

Depois de todas essas tratativas, Borges informou ao mercado que a empresa tem interesse em se instalar no Estado.

