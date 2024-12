Fiscos estaduais do Nordeste devem integrar cadastros de dados com reforma

Foto: Dennis Moraes/Sefaz-CE/Divulgação CIALDINI citou ainda uso da tecnologia para auxiliar no processo implantação da reforma

O secretário do Planejamento e Gestão do Ceará, Alexandre Cialdini, antecipou, ao O POVO, que o Ceará vai participar de um processo de integração dos cadastros de bases de dados dos fiscos dos nove estados que compõem o Consórcio Nordeste, no contexto da reforma tributária.

A declaração foi dada em entrevista exclusiva, realizada ao término do primeiro dia de programação do seminário “Desafios e Diretrizes Estratégicas para a Transformação Digital no Estado do Ceará”, cuja programação segue nesta quarta-feira, 18.

O evento discute temas como os impactos da reforma tributária na transformação econômica e tecnológica, bem como nas questões regionais.

“Essa integração de bases de dados também precisa envolver os nossos cadastros no Consórcio Nordeste. Discutimos ainda as compras governamentais e como podemos aproveitar para compartilhar os processos de forma mais eficiente. A reforma tributária abre espaço para uma governança mais integrada. Não podemos mais agir sozinhos. Se não integrarmos os municípios e os estados, não conseguiremos avançar”, defendeu Cialdini.

Falando mais especificamente sobre o Ceará, o secretário disse que o Estado está construindo um banco de dados único que vai integrar também os municípios. “Agora, mais do que nunca, precisamos entender que teremos apenas uma tributação sobre consumo, ou seja, não haverá mais o ISS (principal tributo de caráter municipal) e não haverá mais o ICMS (principal imposto de caráter estadual). Vai existir apenas um tributo. Por isso, teremos que ter um único cadastro”, pontuou.

Cialdini citou reunião que teve com o governador Elmano de Freitas sobre a reforma tributária nessa direção e as oportunidades para o Estado nesse sentido. “A orientação dele foi a de que criássemos um grupo de trabalho para simular, a partir das bases de dados, o impacto da reforma. Isso também é relevante, porque o Ceará está à frente nesse processo. Vamos ter algumas vantagens competitivas quando comparado com outros estados brasileiros”, afirmou.

Entre tais vantagens ele citou os portos marítimos e os portos secos que devem ser construídos ainda nesta década no Ceará. “Temos os portos do Pecém e do Mucuripe e três portos secos, sendo um deles em Quixeramobim. Por ali, passará um conjunto de produtos que o Ceará vai receber, incluindo a soja do sul do Piauí, que será transportada para o porto marítimo”, exemplificou.

Sobre a realização do seminário, Cialdini, destacou, por fim, a importância “do debate sobre a transformação digital e como a tecnologia pode auxiliar no desempenho e otimização de resultados, proporcionando melhores entregas da gestão ao cidadão”.



