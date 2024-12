IPVA sem reajuste e com desconto de até 10% em 2025

Foto: Beatriz Boblitz, em 21/6/2024 IPVA 2025 mantém os benefícios que já possui para 2025. Secretário da fazenda diz que não haverá reajuste, com consequente redução da tabela

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do Ceará mantém os descontos de até 10% para o contribuinte que acumular o pagamento do tributo em cota única até 31 de janeiro (5% de abatimento) mais a pontuação máxima do programa Sua Nota Tem Valor (mais 5% a menos no imposto).

Inclusive, o contribuinte que participa do Sua Nota Tem Valor já pode conferir no aplicativo uma previsão do desconto a receber no ano que vem. Em alguns cidadãos consultados pelo O POVO o desconto estimado já chega a 4%.

Os detalhes do IPVA 2025 no Ceará serão divulgados na quinta-feira, 19 de dezembro, às 10h. Dentre outras informações, será anunciado na ocasião o calendário de pagamento.

Ao O POVO, em entrevista à repórter Ana Luiza Serrão, o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes, informou que os benefícios e isenções permanecem.

Além disso, ele complementou que o imposto não tem reajuste e que a tabela virá um pouco menor, ou seja com redução.

Os detalhamentos na quinta-feira serão realizados na sede da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), às 10h, no Centro de Fortaleza, em coletiva de imprensa.

Com o início do ano de 2025, começam a ser divulgados os calendários e valores dos impostos anuais. É o caso do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), de responsabilidade da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE).

Meu IPVA Ceará: CONFIRA as novas funções do aplicativo

IPVA 2025: como emitir o DAE do IPVA

Veja as instruções para emitir o Documento de Arrecadação do Simples Doméstico (DAE):

Acesse o site da Sefaz-CE;



Ao rolar a página. encontre o tópico “Destaques” e clique em “Dados do IPVA”



Entre na aba Imposto, clique em “Emitir DAE IPVA”;



Preencha com as informações do veículo.



IPVA 2025: como fazer o pagamento



O IPVA 2025 pode ser pago em qualquer agência bancária credenciada. Também é possível fazer o pagamento via internet banking, em casas lotéricas e com cartão de crédito nas empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda e Planejamento.



O contribuinte precisa ter em mãos o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam). Também é possível pagar o imposto via Pix.



IPVA 2025: quem terá isenção no Ceará?

Alguns grupo de veículos são isentos de pagar IPVA todos os anos. É o caso dos veículos registrados em nome de pessoas com deficiência (PcDs), que devem solicitar a isenção na Sefaz.

Ainda, veículos com 20 anos ou mais de fabricação também não pagam IPVA.

IPVA 2025: veículos elétricos têm desconto em alguns estados

Como forma de incentivar o consumo de carros elétricos, alguns estados brasileiros dão descontos ou isenção do IPVA para estes modelos.



No Distrito Federal, há isenção do IPVA para qualquer tipo de carro híbrido e elétrico. O mesmo ocorre em estados como Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Sul e Bahia.



Rio de Janeiro e Alagoas oferecem alíquotas menores para os proprietários de carros elétricos. No Mato Grosso, o desconto chega a 40% para quem tem este modelo.



O Rio Grande do Sul também oferece isenção total de IPVA para veículos elétricos.

(Com informações de Ana Luiza Serrão e Mariana Fernandes)

Dei Valor mostra que MEI tem direito a desconto na compra de veículo

Mais notícias de Economia