Preços de itens da ceia natalina variam até 446,5% em Fortaleza

CASTANHA foi o produto com maior diferença de preços

Um levantamento divulgado pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) com exclusividade ao O POVO, mostra que, pelo menos, 17 dos principais itens adquiridos nos supermercados para as ceias natalinas apresentaram variação acima de 100% na capital cearense.

A maior variação foi verificada com relação às castanhas de caju, tanto na modalidade tradicional quanto na torrada. O pacote de 25 gramas apresentou diferença de 446,5%, ou cerca de seis vezes mais caro a depender de onde for adquirido. Na sequência, aparece o queijo parmesão com variação de 384,4%, ou quase cinco vezes mais caro, dependendo do supermercado.

Fecham a lista dos produtos com maior variação, a uva (variedade Itália); nozes com casca; ameixa em calda; castanha do pará; amendoins; além das azeitonas verdes. Por outro lado, os produtos com menor variação são o quilo do peru temperado; o figo em calda; os refrigerantes de uva e de laranja; o vinho pérgola; o chester desossado; além dos bombons de chocolate com avelã.

A pesquisa foi feita em 12 supermercados que focaram suas vendas em 72 itens para ceia natalina, no período entre 6 e 17 de dezembro. Entre os produtos pesquisados, pelo menos, seis só foram encontrados em um local específico da cidade, entre eles variedades de chocotone, panetone, farofas e frangos especiais, pernil desossado temperado e uma variedade de espumante.

Conforme a presidente do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, “há tendência de aumento de preços com a proximidade das comemorações de fim de ano. Quanto mais cedo o consumidor adquirir produtos que podem estocados, como bebidas, enlatados e conservantes, melhor será para economizar nas ceias de Natal ou Réveillon”. Ela acrescenta que "outra boa opção é optar pela compra em aplicativos que oferecem descontos e promoções, mas é preciso ter cuidado com golpes e links suspeitos de falsas ofertas".

Eneylândia acrescenta que “o consumidor deve sempre exigir o cumprimento da oferta e, se houver divergência entre o preço anunciado e o valor cobrado no caixa do supermercado, o consumidor possui o direito de pagar o menor valor”.



Procon Fortaleza pesquisou ainda outros 101 produtos não relacionados à ceia natalina em 36 pontos de venda

ITENS PARA CEIA DE NATAL EM FORTALEZA

1º Castanha de Cajú tradicional - 25g

> Super Cordeiro: R$ 17,98 > Santa Edwiges Supermercado: R$ 3,29 (VARIAÇÃO:446,5%)

2º Castanha de Cajú torrada - 25g

> Super Cordeiro: R$ 17,98 > Supermercado Pinheiro (Messejana): R$ 3,29 (VARIAÇÃO: 446,5%)

3º Queijo Parmesão - 1kg - Faixa Azul

> Supermercado Pinheiro (Messejana): R$ 174,35

> Nidobox Supermercado: R$ 35,99

(VARIAÇÃO: 384,4%)

4º Uva - 1Kg - Itália

>Supermercado Pinheiro (Messejana): R$ 35,16

> Analí Supermercados:R$ 8,99 (VARIAÇÃO:291,1%)

5º Nozes com casca

>Mercado Extra: R$ 25,49

> Supermercado Pinheiro (Messejana): R$ 6,83 (VARIAÇÃO: 273,2%)

6º Ameixa em calda - Cepêra

> Supermercado Pinheiro (Maraponga e Messejana): R$ 29,99

> Super Cordeiro: R$ 8,29 (VARIAÇÃO:261,7%)

7º Castanha do Pará tradicional/crua - 40g

> Super Cordeiro: R$ 17,83 > Supermercado Pinheiro (Messejana): R$ 5,29 (VARIAÇÃO: 237%)

8º Amendoim sem pele torrado e salgado

> Mercado Extra: R$ 6,99

> Analí Supermercados: R$ 2,99

(VARIAÇÃO: 201%)

9º Azeitonas Verdes - 200g - VIOLATERA

> Pão de Açúcar: R$ 20,99 > Santa Edwiges Supermercado: R$ 6,99 (VARIAÇÃO: 200,2%)

10ºAmendoim sem pele tradicional - 70g

> Mercado Extra: R$ 5,79

> Supermercado Pinheiro (Messejana): R$ 1,99 (VARIAÇÃO: 190,9%)

Fonte: Procon Fortaleza