Com novo reajuste, as taxas cobradas nos transportes rodoviários de algumas linhas intermunicipais do Ceará aumentaram média de 1,5%. Ao todo, seis rotas tiveram seus valores alterados.

A permissão consta em resolução assinada pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 4 deste mês. Porém só entrou em vigor no dia 11, quinto dia útil após a publicação.

A medida vale para as linhas:

10132 - Fortaleza/Tabuleiro do Norte

10321 - Fortaleza/Crateús (via BR 020)

10406 - Fortaleza/Tianguá/Viçosa do Ceará

10607 - Fortaleza/Campos Sales (via CE 060)

10707 - Fortaleza/Crato/Santana do Cariri

38802 - Juazeiro do Norte/Crato (via Urca)

Já as áreas de operação são as 1, 3, 4, 6, 7 e 8.

Confira os valores das novas tarifas e o que era cobrado anteriormente:

10132 - Fortaleza/Tabuleiro do Norte: Passou de R$ 54,3 para R$ 55,15



10321 - Fortaleza/Crateús (via BR 020): Passou de R$ 75,7 para R$ 76,85



10406 - Fortaleza/Tianguá/Viçosa do Ceará: Passou de R$ 83,50 para R$ 84,75



10607 - Fortaleza/Campos Sales (via CE 060): Passou de R$ 116,4 para R$ 118,15



10707 - Fortaleza/Crato/Santana do Cariri: Passou de R$ 118,40 para R$ 120,20



38802 - Juazeiro do Norte/Crato (via Urca): Passou de R$ 4,35 para R$ 4,40



