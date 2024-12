Empresa de atendimento expande operações no Ceará

Foto: Vanessa Laini, Marina Rievers, Vitória Bárbara/ Marketins AeC/ DIvulgação A empresa pretende chegar a 10 mil colaboradores no Estado nos próximos anos

Em anúncio da sua quarta operação no Ceará, que será em Aracati (município distante 147,13 km de Fortaleza), a empresa de atendimento ao cliente, AeC, assinou nesta sexta-feira, 20, uma carta de intenção com a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

Na ocasião, a companhia também informou que irá realizar um investimento de R$ 42 milhões na ampliação de sua terceira unidade em Juazeiro do Norte (distante 527,57 km de Fortaleza), além de celebrar um contrato com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que também contribuirá com o crescimento de suas atividades.

Com essas novas aplicações, a AeC estima chegar a 10 mil colaboradores no Estado nos próximos anos, recrutando principalmente jovens e mulheres.

Montante, que de acordo com a empresa, a tornaria a maior empregadora do Cariri (região que engloba diversos municípios do Estado, inclusive Juazeiro do Norte) e uma das maiores do Ceará.

Para Elmano de Freitas, a expanção da atividade da empresa no Estado reforça o compromisso do governo em "oferecer incentivos para fortalecer cada vez mais os empreendimentos e continuar atraindo novos investimentos".

"A nossa missão é gerar oportunidades para o nosso povo e as novas unidades a A&C representarão mais trabalho e desenvolvimento econômico nas regiões”, complementou o gestor.

O diretor de finanças da companhia (CFO, sigla em inglês), Guilherme Carrara, também destaca a importância dessas iniciativas que contribuem para a geração de empregos na região, afirmando que elas contribuem “diretamente para o desenvolvimento socioeconômico local”, criando um ciclo de “crescimento e melhora a qualidade de vida”.

Essa percepção também é compartilhada pela diretora jurídica, compliance e Governança ambiental, social e corporativa (ESG, sigla em inglês) da companhia, Flávia Tomagnini, que reforça o impacto positivo em Juazeiro do Norte.

"Todo esse movimento simboliza nosso compromisso contínuo com a cidade e consolida a AeC como um vetor de oportunidades e desenvolvimento no Cariri", comentou.

Já para o CEO da AeC, Raphael Duailibi, esses investimentos reafirmam a missão da empresa em impulsionar o crescimento econômico e sustentável no Nordeste.

"A chegada ao Ceará há uma década transformou a AeC em um pilar de desenvolvimento socioeconômico local. Temos muito orgulho em ser uma das principais geradoras de emprego formal na região”, destacou o executivo.

Vale destacar que na ocasião também estiveram representantes do BNB e das prefeituras de Aracati e Juazeiro do Norte.

AeC

A AeC é uma empresa brasileira especializada na entrega de soluções de experiência do cliente e gestão de processos terceirizados. Atualmente ela possui 21 unidades distribuídas em 7 estados do País, contando com mais de 52 mil colaboradores.

A companhia recentemente se tornou a primeira do Brasil certificada pela Rina na ISO 30415:2021, serviço que avalia diversas áreas do empreendimento, como a diversidade no ambiente de trabalho, os processos de gestão, remuneração, aprendizagem, entre outros.

