Véspera de Natal confirma expectativa de alta nas vendas no Ceará

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO MAIOR movimentação é esperada para o dia 24, quando lojas fecham mais cedo

Considerada a data mais importante para o varejo, o período do Natal traz altas expectativas para os negócios de Fortaleza em 2024. O presidente do Sindicato do Comércio Lojista de Fortaleza (Sindilojas), Cid Alves, prevê um momento histórico, com o melhor desempenho de vendas dos últimos anos.

A perspectiva se baseia na alta procura por vestuário e calçados, que lideram as preferências dos consumidores, conforme Cid. O POVO foi conferir ontem, 23, a movimentação nos shoppings Del Paseo e Iguatemi Bosque. As projeções foram positivas também entre os frequentadores e lojistas.

Um dos setores que apresentou crescimento é o de brinquedos, especialmente aqueles com novas tecnologias. O presidente disse que a demanda por videogames tem, inclusive, impulsionado as vendas, levando a uma "curva vertical" de crescimento.

"Confecções estão em primeiríssimo lugar, disparado, e calçados vêm em segundo. Já os brinquedos, que em natais recentes estavam bem abaixo na classificação das preferências, agora estão com um crescimento significativo", detalhou.

Cid atribuiu isso ao abastecimento estratégico dos lojistas, que se prepararam para o período de festas antes da disparada do dólar, o que permitiu a oferta de produtos com preços mais competitivos e prazos de pagamento mais flexíveis.

"Estamos vendendo com prazos dilatados, e esperamos que o dólar se mantenha estável e as taxas de juros caiam, para que possamos manter esse ritmo. Porque, se a taxa de juros continuar alta, provavelmente lá para fevereiro ou março teremos que fazer repasses."

Além disso, ele enxerga que o Ceará está preparado para receber cada vez mais investimentos, especialmente em áreas que geram empregos formais. Isso culminaria, por conseguinte, em um incremento do Produto Interno Bruto (PIB) e do poder de compra das pessoas.

Uma das pessoas que aproveitou para comprar os presentes ontem, 23, foi a professora Diana Azevedo, 56 anos, no Shopping Del Paseo. Ela escolheu opções para presentear os sobrinhos. Já os mimos dos filhos, o marido já havia comprado.

Esta dinâmica é algo que ocorre sempre. "Para mim, eu acho que existe uma pressão muito grande e, às vezes, se perde o sentido de presentear e o sentido do Natal. Gosto de dar presentes ao longo do ano quando olho para algo e me recordo da pessoa".

A psicóloga Silvia Montezuma, de 44 anos, também deixou a hora para comprar os presentes de última hora. Ela estava em busca de presentes para suas filhas, sobrinhos e afilhados.

"Tenho duas filhas. O presente do Papai Noel elas escolhem. Então esse eu me antecipo e compro antes. Nos outros, eu penso muito na pessoa, no que ela gostaria de ganhar".

O Mercadinho São Luiz, localizado no shopping Del Paseo, registrou uma movimentação relativamente tranquila em seu estabelecimento. Os preços estavam na atenção dos consumidores, mas, segundo o gerente do estabelecimento, Dário Soares, os preços estão conforme a inflação.

Em relação aos produtos, as compras observadas pelo O POVO vão de encontro às expectativas da empresa, que reforça também uma estimativa de crescimento de 10% a 15% em comparação com o ano passado. No período, de acordo com Dário, as mercadorias que se destacam são os chamados "produtos sazonais", como "cestas natalinas, peru, chester, chocolates para presentear os parentes, até mesmo flores estão vendendo bastante aqui".

Ele complementa que passou do dia 25 o foco muda. "São mais bebidas, espumantes, cervejas, whisky, ou frutas, como o morango e uvas".

(Com Ana Luiza Serrão)