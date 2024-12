Regras para aposentadoria terão ajustes na idade mínima em 2025

Foto: © Marcelo Camargo/Agência Brasil INSS conta com alterações previstas a cada ano no período de transição da Reforma da Previdência.

A partir de 2025, as regras de transição para a aposentadoria estabelecidas pela Reforma da Previdência serão ajustadas, como ocorre a cada ano, no que diz respeito à idade mínima exigida para os segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A reforma do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em vigor desde novembro de 2019, introduziu mudanças graduais nas condições de aposentadoria, visando adequar o sistema previdenciário às demandas de equilíbrio fiscal do Brasil.

A alteração impactará a modalidade por tempo de contribuição, como a regra de transição por idade. Essa transição determina um aumento progressivo de seis meses na idade mínima a cada ano até atingir os limites de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.

No próximo ano, a idade mínima para as mulheres se aposentarem será de 59 anos, desde que tenham contribuído junto ao INSS por 30 anos. Para os homens, a idade mínima será de 64 anos, com tempo de contribuição de 35 anos.

Na aposentadoria por tempo de contribuição via regra de pontos, será necessário alcançar uma pontuação específica, que resulta da soma da idade e do tempo de contribuição. Em 2025, o mínimo será de 92 pontos para mulheres e 102 pontos para homens.

As regras para professores também terão ajustes. Para a regra de pontos, o mínimo será de 87 para mulheres e 97 para homens, com tempos de contribuição de 25 anos para elas e 30 anos para eles. Na idade mínima progressiva, 54 anos para mulheres e 59 anos para homens.

As informações foram divulgadas pelo Governo Federal. Além disso, outras modalidades de transição introduzidas pela reforma, como as regras de pedágio de 50% e 100%, permanecerão inalteradas. Mais detalhes estão no site do INSS (www.meu.inss.gov.br).

Para verificar a situação previdenciária, os segurados podem acessar a ferramenta de simulação de aposentadoria disponibilizada no site ou aplicativo Meu INSS. Lá está disponível quanto tempo falta para atingir os requisitos e qual será o benefício.

O sistema utiliza dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis) para calcular automaticamente as diferentes regras de aposentadoria aplicáveis, apresentando dados da idade, tempo de contribuição e previsão de aposentadoria para cada uma das regras vigentes.

No entanto, a simulação não é uma garantia de concessão do benefício, pois o resultado depende da consistência das informações registradas no Cnis. Algumas contribuições ou períodos de trabalho podem não estar registrados ou conter erros que afetem o cálculo.

Por isso, deve-se verificar se o Cnis reflete a trajetória no trabalho de fato, incluindo vínculos empregatícios, contribuições, afastamentos e licenças. Se necessário, documentos complementares poderão ser solicitados pelo INSS para comprovar as informações.

O economista Alex Araújo destacou que, apesar de ter se tornado mais difícil se aposentar com a Reforma da Previdência, a mudança foi necessária para garantir sustentabilidade no sistema, considerando o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida no Brasil.

“Antes, as regras eram mais generosas, mas não acompanhavam a evolução demográfica, criando um desequilíbrio financeiro. A reforma buscou alinhar as regras à nova realidade, protegendo as futuras gerações e assegurando que o sistema possa continuar funcionando”, pontuou.

O especialista forneceu, também, uma dica para as pessoas que já contribuíam antes da reforma. Quem puder esperar e contribuir por mais tempo com o INSS, considerando a idade mínima, pode se beneficiar de uma aposentadoria com valores mais altos.

Além disso, ele considerou fundamental que as pessoas, especialmente os jovens, olhem para outras fontes de renda além da previdência pública, pois ela não oferece garantia de um padrão de vida confortável para muitos trabalhadores, na sua visão.

“Para quem começou a contribuir após a reforma, as regras são mais rígidas, tornando a previdência privada ou outros investimentos direcionados à aposentadoria indispensáveis. A dica é começar cedo, aproveitar o efeito dos juros compostos e diversificar os investimentos”, disse.



