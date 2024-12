O que reajusta em 2025

INSS (aposentadorias e pensões)

O salário mínimo é a referência para o piso das aposentadorias. Já para aposentados e pensionistas que ganham mais que isso, considera-se apenas a correção da inflação medida pelo INPC

Imposto de renda (IR)

Em tese, está isento de pagar Imposto de Renda (IR) quem ganha até dois salários mínimos, ou R$ 2.824, em 2025, considerando o ano fiscal de 2024. Contudo, a tabela do IR ainda não foi corrigida. Caso não haja a correção, com o valor de R$ 1.518, consequentemente quem ganhar dois salários mínimos já seria taxado em 7,5% ao mês

Abono do PIS/Pasep

Têm direito ao abono, quem ganha até dois salários mínimos, mas, a partir de 2026, a correção do benefício será reduzida gradualmente até que ele fique restrito a quem ganha 1,5 salário mínimo

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O benefício segue sendo de um salário mínimo, mas as novas regras do pacote fiscal estabelecem que a família precisa ter uma renda média por pessoa de, no máximo, 1/4 do mínimo

Seguro-desemprego

O menor valor do seguro-desemprego também segue sendo o salário mínimo. Já para calcular o valor das parcelas a receber, é considerada a média salarial recebida três meses antes da demissão

Cadastro Único (CadÚnico)

O sistema considera famílias que possuem renda mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos. É a porta de entrada para programas sociais

Microempreendedores Individuais (MEIs)

O reajuste do salário mínimo afeta também os MEIs. Por mês, esses empreendedores recolhem 5% sobre o valor do mínimo para o INSS, como meio de garantir benefícios previdenciários

Indenizações judiciais

Também mudará o teto das indenizações pagas aos que ganham ações nos Juizados Especiais Cíveis e Federais. No primeiro caso, o valor máximo é de 40 mínimos e, no segundo caso, de 60 mínimos