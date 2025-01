Etanol tem maior alta do ano no Ceará e GNV é único a ter queda; confira

Foto: FABIO LIMA O ETANOL se tornou menos competitivo em relação à gasolina comum

O preço médio do litro do etanol hidratado teve a maior alta em 2024 no Ceará, entre os combustíveis pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), passando de R$ 4,25 para R$ 4,71 em um ano. A variação é de 10,8%.

Excetuando o Gás Natural Veicular (GNV), que teve queda, todos os produtos que constam no levantamento da ANP tiveram altas no período de um ano, quatro deles com percentuais acima da inflação estimada para 2024, em torno de 4,89%.

Além da elevação do valor do produto no período, o preço do etanol hidratado também se tornou menos competitivo em relação à gasolina comum, na comparação de 2023 com 2024.

Na última semana do ano passado, o valor médio do biocombustível representava 72% do valor do produto derivado do petróleo.

Agora esse percentual passou para 73,9%.

Para os especialistas, o biocombustível só passa a ser uma opção mais vantajosa quando essa proporção é igual ou inferior a 70%, a depender do tipo de veículo e de outras variáveis de consumo.

Na última semana cheia deste ano, o produto podia ser encontrado a R$ 4,35 por litro, em Fortaleza, e chegar a R$ 5,65, o litro, na cidade de Itapipoca.

A gasolina aditivada apresentou a segunda maior alta entre os combustíveis pesquisados pela ANP no Estado, ao longo de um ano, com elevação de 8,1%, passando de R$ 6,02 para R$ 6,51.

A gasolina comum aparece na sequência, com alta de 7,9% em um ano, indo de R$ 5,90 para R$ 6,37. Na última semana deste ano, o preço mais em conta do produto, de R$ 5,69, podia ser encontrado em Juazeiro do Norte.

Já o mais caro foi verificado em Fortaleza, onde chegava a custar R$ 6,89, na semana passada.

Por fim, entre os combustíveis que subiram mais que a inflação, está o diesel S10, com variação de 6,2% entre 2023 e 2024. O preço médio do litro do produto comercializado no Ceará, passou de R$ 5,94 para R$ 6,31.

Na semana passada, a cidade com o menor preço do diesel S10 era Quixadá, onde o produto podia ser encontrado a R$ 5,87, por litro, nos postos.

Por outro lado, Fortaleza tinha o maior preço do combustível no Estado: R$ 6,89 o litro.

Diesel e GLP sobem menos que a inflação

Dois produtos pesquisados pela ANP no Ceará tiveram alta em um ano, porém, em patamar inferior ao da inflação do período.

O diesel comum (B S500), por sua vez, teve elevação de 4,4% em um ano, subindo de R$ 6,12 para R$ 6,39, em média, o preço do litro.

Já o botijão de 13 kg com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP ou gás de cozinha) subiu 4,5%, indo de R$ 98,42 para R$ 102,94, em um ano.

GNV cai 2,2% em um ano

Único combustível a registrar queda de preço no Ceará entre a última semana de 2023 e a última de 2024, o Gás Natural Veicular, teve redução de 2,2%, no período, caindo de R$ 4,99 para R$ 4,88 o metro cúbico (m³).



