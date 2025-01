Réveillon: balanço aponta boas vendas e 5 praias com queda de luz

Foto: Aurelio Alves EM CAPONGA foi registrada falta de energia por furto de cabos

No balanço do Réveillon para os setores econômicos no Ceará, O POVO apurou relatos de bom fluxo de clientes, e de cinco praias afetadas com falta ou oscilações de energia. A distribuidora no Estado, Enel, frisa em comunicado que os acontecimentos de queda de luz foram menores do que a festa do ano anterior. A empresa citou o impacto do furto de cabos e do "aumento expressivo na demanda por energia elétrica" em algumas localidades "como em regiões litorâneas".

Sobre a luz, segundo cinco depoimentos em um grupo com 183 empresários de hospedagem ao qual O POVO teve acesso, houve suspensão temporária de energia ou oscilações em cinco estabelecimentos, com três das cinco praias mais afetadas com falta de luz.

Na praia de Lagoinha (Paraipaba) foram dois dias de oscilações. Uma pousada relatou queda da luz por três dias no Trairi, com oscilações constantes posteriormente. E em uma das praias do município, em Flecheiras, a pane foi constatada como geral no dia 31 de dezembro. No litoral de Amontada, em Moitas, teve registro de duas horas sem energia na madrugada do dia 31, com oscilação frequente no dia 1º. Icaraizinho de Amontada teve desligamento geral, mas com registros de falta e oscilações desde o último fim de semana.

Ainda houve relatos de suspensão temporária no fornecimento em Caponga, Cascavel. Nesta e em Icaraizinho, o mesmo problema ocorreu durante igual período do ano passado.

"A Enel Distribuição Ceará informa que, na madrugada de hoje (31), identificou ações de furto de cabos em dois pontos distintos (de Caponga), de onde foram levados cerca de 1 quilômetro de rede elétrica. Com a ação, também foram danificados postes e um transformador, afetando o fornecimento para clientes da Praia da Caponga e de Águas Belas", esclareceu a fornecedora em nota. "Em relação à Icaraizinho de Amontada, a Enel Ceará informa que duas equipes especializadas atuam no local realizando inspeção na rede para readequar a tensão em alguns trechos o quanto antes."

A empresa destacou ainda que garantiu mais de 1.100 profissionais entre operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros, para garantir o fornecimento de energia a todos os clientes. "Em campo, a distribuidora mobilizou 500 equipes."

Contudo, em Icaraizinho de Amontada, o gerente da Pousada Villa Mango, Juan Carlos Rey, explicou que há quedas constantes na região, especialmente em períodos de grande movimentação. Inclusive, na festa da virada do ano passado, precisaram reembolsar diversos hóspedes pelo mesmo problema. Foi instalado um gerador para suprir quando houvesse uma falta. No entanto, os clientes reclamam do barulho e, por mês, ele estima que há um gasto de R$ 5 mil a R$ 10 mil para o aparelho funcionar, a depender da ocupação.

A Enel acrescentou que, além da operação emergencial, estruturou um plantão com equipes internas da área comercial e institucional que "mantiveram contato com o poder público, empresas locais para prestar esclarecimentos durante os dias que precederam e durante a passagem de ano para garantir que todos os problemas reportados fossem respondidos e solucionados com mais agilidade". Também ressaltou que, em relação ao ano passado, registrou menos ocorrências.

"Um caso mais expressivo em Cascavel foi verificado mas resolvido brevemente com equipes deslocadas para a ação", finalizou em nota. Para reforçar a atuação, a empresa enviou, inclusive, relatos de Júlio Cesar Borges, representante do Conselho de Empresários de Jericoacoara, e Marcel Almeida, responsável pela administração do condomínio Golf Ville, em Aquiraz. Eles falaram dos problemas menores ante o Réveillon anterior e da agilidade no atendimento.

Ao O POVO, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE), Taiene Righetto, disse que apenas um associado confirmou que teve problema na operação por conta de quedas de energia, em um empreendimento localizado na Praia do Cumbuco, em Caucaia.

Mas sobre a época de virada do ano, o que Taiene destacou mesmo foi o fluxo de consumidores. Para ele, até mesmo os estabelecimentos que não funcionaram na virada do ano tiveram bom desempenho, inclusive de faturamento.

Na Praia do Futuro, em Fortaleza, pelo menos 200 mil pessoas passaram ontem. O cálculo é da Associação dos Empresários da Praia do Futuro. Historicamente, esse é o melhor dia do ano para a região. Segundo a presidente da Associação, Fátima Queiroz, o feriadão está dentro das expectativas.

Já a presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE), Ivana Bezerra, destacou o bom desempenho dos setores de alimentação fora do lar e lazer nas festas de fim de ano e a boa ocupação dos hotéis e pousadas já animam para o período de alta estação que se inicia. (Colaboraram Samuel Pimentel, Mariana Fernandes/Especial para O POVO)