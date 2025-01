Com orçamento maior, investimento público no Ceará chegará a R$ 5,5 bi em 2025

Foto: Samuel Setubal ORÇAMENTO da Prefeitura de Fortaleza para 2025 reserva mais de R$ 729 milhões para o IJF

O montante de recursos disponíveis nos orçamentos a que terão à disposição Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado serão, nominalmente, maiores em 2025 em relação ao ano anterior. Entre as prioridades, ampliação de telemedicina, programas sociais e obras de infraestrutura.

No caso da Prefeitura de Fortaleza, a maior variação é no orçamento total. No exercício de 2024, estavam disponíveis R$ 13,1 bilhões, enquanto para 2025 devem ser empregados R$ 14,7 bilhões, diferença nominal de 12,2%.

O montante disponível no caixa do Governo do Estado será ampliado em 10,7%, já que o orçamento de 2025 será de R$ 41,3 bilhões, enquanto o de 2024 foi de R$ 37,3 bilhões.

CADA composição que opera na Linha Sul tem capacidade para o transporte de 890 pessoas, incluindo passageiros em pé, segundo dados do Metrofor Crédito: João Filho Tavares

Em meio ao cenário, as gestões definiram suas prioridades iniciais. Entre os projetos prioritários para a equipe do governador Elmano de Freitas (PT) estão as pastas de educação (R$ 5,7 bilhões), saúde (R$ 7,3 bilhões) e segurança pública (R$ 5 bilhões).

Na área de assistência social projeta gastar R$ 13,6 bilhões no ano com aportes em programas como Ceará Sem Fome, Mais Infância e Vale Gás.

Em relação aos investimentos em obras, a gestão Elmano terá por prioridade os repasses para a Linha Leste do Metrô de Fortaleza, o Cinturão das Águas e a duplicação do Eixão das Águas até o Pecém.

Essas obras fazem parte da previsão de investimentos do Estado que saltou de R$ 3,6 bilhões para R$ 4,3 bilhões.

Em meio ao valor previsto para o orçamento fiscal do Governo do Estado, que é onde majoritariamente são reservados os recursos para o pagamento de folha do funcionalismo, a Lei Orçamentária 2025 também projeta reserva de recursos públicos para a realização de concursos públicos e convocação de novos profissionais.

Tanto é que o valor previsto para o orçamento fiscal do Governo do Estado deu um salto de 12,9% entre 2024 e 2025, já que no exercício atual foi depreendido do caixa um montante de R$ 23,9 bilhões para essa natureza de despesa, o que já representou 64% do orçamento geral.

Em relação às prioridades da Prefeitura, vale destacar que está mantido o patamar de investimentos em R$ 1,2 bilhão, igual ao do exercício anterior, que foi o maior da história do Município e que representava saldo de 40% em relação ao orçamento de 2023.

Vale lembrar que a proposta de orçamento de 2025 foi enviada em meados de outubro pela gestão José Sarto (PDT), que é substituída pela equipe do novo prefeito Evandro Leitão (PT).

Conforme o orçamento aprovado para 2025, a Prefeitura terá à disposição a maior parte dos recursos para as áreas de saúde (26,8% do total) e educação (23,25%).

Em plena crise neste fim de 2024, o Instituto Dr. José Frota (IJF) deve receber do orçamento um montante equivalente a R$ 729,5 milhões.

Continuidade das obras de infraestrutura na periferia de Fortaleza são destacadas pela Prefeitura no orçamento 2025 Crédito: THAÍS MESQUITA

Já entre os investimentos, a Prefeitura decidiu priorizar a ampliação da telemedicina, construção de mais oito Centros de Educação Infantil (CEI) e a reforma e ampliação de 16 escolas.

Na área de infraestrutura, garantiu no orçamento recursos para a continuidade de obras de drenagem e pavimentação na periferia da Cidade.

AVANÇO DA PREVISÃO DE ORÇAMENTO

Orçamento total

Prefeitura de Fortaleza

2024: R$ 13,1 bilhões

2025: R$ 14,7 bilhões ( +12,2% nominal)

2024: R$ 13,1 bilhões 2025: R$ 14,7 bilhões ( nominal) Governo do Ceará

2024: R$ 37,3 bilhões

2025: R$ 41,3 bilhões (+10,7% nominal)

Despesas por tipo em 2025

Prefeitura de Fortaleza

Orçamento fiscal: R$ 8,99 bilhões

Orçamento Seguridade Social: R$ 5,78 bilhões

Orçamento fiscal: R$ 8,99 bilhões Orçamento Seguridade Social: R$ 5,78 bilhões Governo do Ceará

Orçamento fiscal: R$ 27 bilhões

Orçamento Seguridade Social: R$ 13,6 bilhões

Pagamento da dívida pública: R$ 2,6 bilhões

Receitas advindas de operações de crédito previstas para 2025

Prefeitura de Fortaleza: R$ 954,1 milhões

Governo do Ceará: R$ 2,25 bilhões

Prefeitura de Fortaleza: R$ 954,1 milhões Governo do Ceará: R$ 2,25 bilhões Investimentos

Prefeitura de Fortaleza: R$ 1,2 bilhão (8,1% do orçamento total)

Governo do Ceará: R$ 3,7 bilhões (8,9% do orçamento total)

Projetos prioritários, segundo o Orçamento aprovado