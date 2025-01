Planos de saúde: Em vigor novas regras na portabilidade de planos de saúde; entenda

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil ANS publica mudanças para os planos de saúde

Uma série de novas medidas entraram em vigor no setor de saúde suplementar, conforme a Resolução Normativa 585/2023 que foi regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O principal impacto diz respeito à alteração de rede hospitalar das operadoras de planos de saúde. As mudanças valem tanto para a retirada de um hospital do convênio, como para a troca de um por outro.

Segundo a ANS, as adaptações visam conferir maior transparência e segurança aos beneficiários e devem ser adotadas por todas as operadoras de planos de saúde, em todos os tipos de contrato.

Alexandre Fioranelli, diretor de Normas e Habilitação dos Produtos da Agência, destaca que as mudanças fortalecem os direitos do consumidor.

"Esta é mais uma contribuição da Agência para ampliar a transparência e a proteção para os beneficiários de planos de saúde. Com a vigência das novas regras para alterações na rede hospitalar, fortalecemos os direitos dos consumidores e reafirmamos o compromisso da ANS com a qualidade e a segurança na saúde suplementar", aponta.

Em suma, há ampliação das regras da portabilidade, a obrigação da comunicação individualizada e a necessidade de manter ou elevar a qualificação do hospital a ser substituído.

A Resolução da ANS prevê ainda que, caso o beneficiário fique insatisfeito com a exclusão de hospital ou de serviço de urgência e emergência prestado - no município de residência do beneficiário ou no município de contratação do plano -, ele poderá fazer a portabilidade sem precisar cumprir prazos mínimos de permanência no plano (1 a 3 anos).

Nesses casos, também não será exigido que o plano escolhido ou de destino seja da mesma faixa de preço do plano de origem, como acontece atualmente nos outros casos de portabilidade de carências.

Conforme a ANS, outra conquista importante para o consumidor que é possível a partir das novas regras é que as operadoras serão obrigadas a comunicá-los, individualmente, sobre exclusões ou substituições de hospitais e serviços de urgência e emergência contratadas dentro do hospital na rede credenciada no município de residência do beneficiário.

A comunicação individualizada deve ser feita com 30 dias de antecedência do término da prestação de serviço.

As mudanças passaram a valer desde o último dia 31 de dezembro de 2024. E, segundo a ANS, a Agência passa a avaliar o impacto da retirada do hospital junto aos beneficiários do plano.

Desta forma, caso a unidade a ser excluída seja responsável por até 80% das internações em sua região de atendimento, nos últimos 12 meses, a ANS entende que ela é uma das mais utilizadas do plano e, assim, a operadora não poderá apenas retirar o hospital da rede, mas deverá substituí-lo por um novo.

Orientações ao consumidor

Para o presidente da Associação Cearense de Defesa do Consumidor (Acedecon), Thiago Fujita, as novas normas contribuem “para deixar mais claros os termos da obrigação entre o plano de saúde e o consumidor”.

“O que se tem observado é que há um processo de verticalização de muitos planos, ou seja, a tentativa de manter o máximo possível de atendimentos dentro apenas de seus próprios hospitais e rede de saúde”, pontua Fujita.

Ele ressalta ser “muito importante que a ANS atue para que os consumidores não sejam prejudicados em situações em que contratam planos e que, sem a devida informação, esses planos mudam de configuração ou de rede conveniada. Ou seja, o plano passa a ter uma nova rede conveniada. Assim, garantir a liberdade do consumidor é algo fundamental e de extrema importância na saúde suplementar no Brasil”.

O presidente da Acedecon orienta, por fim, que em casos de descumprimento das novas normas, “o consumidor deve fazer, inicialmente, a reclamação junto ao próprio plano de saúde e também abrir uma reclamação junto à ANS, para registrar sua queixa. Obviamente, diante de algum abuso que não seja reparado pelo plano, o consumidor pode recorrer ao Poder Judiciário, com o auxílio de um advogado de sua confiança”.

Posição das empresas

A Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) disse em nota à imprensa que “orienta suas associadas a cumprirem as determinações e se adequarem às regras impostas pela RN 585/2023, da ANS”.

A entidade afirmou ainda que “reitera seu compromisso de trabalhar por uma saúde suplementar com o máximo de transparência, segurança e sustentabilidade a favor de suas operadoras associadas e beneficiários e reforça seu compromisso com a prestação de um serviço essencial e de qualidade à população brasileira”. (Colaborou Adriano Queiroz)

Conheça os detalhes da nova resolução da ANS

Substituição de hospitais: A avaliação de equivalência de hospitais para substituição também terá regras próprias. Agora, ela deverá ser realizada a partir do uso de serviços hospitalares e do atendimento de urgência e emergência, nos últimos 12 meses. Assim, se, no período analisado, os serviços tiverem sido utilizados no prestador excluído, eles precisarão ser oferecidos no prestador substituto. Ainda neste caso, se o hospital a ser retirado pertencer ao grupo de hospitais que concentram até 80% das internações do plano, não será permitida a exclusão parcial de serviços hospitalares. Além das mudanças, a norma mantém um critério importante para o consumidor: a obrigatoriedade de o hospital substituto estar localizado no mesmo município do excluído, exceto quando não houver prestador disponível. Neste caso, poderá ser indicado hospital em outro município próximo.

Para as exclusões ou substituições de hospitais e serviços de urgência e emergência contratadas dentro do hospital ocorridas no município de residência do beneficiário, a operadora será obrigada a fazer comunicação individualizada sobre as eventuais mudanças. Nos casos de contratos coletivos, a comunicação poderá ser realizada por meio da pessoa jurídica contratante, desde que a operadora possa comprovar a ciência individualizada de cada beneficiário titular do plano ou de seu responsável legal, quando necessário. Portabilidade de carências sem prazo de permanência e compatibilidade de faixa de preço: Outra conquista é a ampliação das regras da portabilidade de carências, pois a portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência do descredenciamento de entidade hospitalar ou do serviço de urgência e emergência do prestador hospitalar no município de residência do beneficiário ou no município de contratação do plano sem os requisitos de prazo de permanência e de compatibilidade por faixa de preço.

